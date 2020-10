Anzeige

Corona Corona-Virus: Die Lage in Ostbayern Auch Neumarkt reißt nun den Warnwert von 50. Die Inzidenzzahl springt dort von 49 auf 60. Hier ein aktueller Überblick.

In Schwandorf (im Bild der Marktplatz) ist der 7-Tage-Inzidenzwert auf 50 gestiegen. Auch der Landkreis Regensburg hat die 50er-Marke überschritten.

Regensburg.Der Inzidenzwert gilt als Warnmarke. Ab Wert von 35, 50 und 100 treten jeweils verschärfte Auflagen in Kraft. In Ostbayern liegen einige Städte und Landkreise bereits über einer Inzidenz von 50.

In der Stadt Regensburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von Montag auf Dienstasg leicht: von 58,1 auf 61,4. Im Landkreis Regensburg, der am Montag die Marke von 50 gerissen hatte, stieg die Inzidenz am Dienstag auf 59,8. Einen ähnlich großen Sprung machte der Landkreis Neumarkt. Dort lag die Inzidenz am Montag bei 49, am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 60,0. Cham weist die höchsten Werte Ostbayerns auf. Die Inzidenz, die am Montag mit 73,4 angegeeben wurde, kletterte am Dienstag noch einmal deutlich nach oben auf jetzt 93,8. Damit nähert sich Cham der nächsten Warnstufe Dunkelrot, die bei 100 erreicht wird und ab der weitere Verschärfungen drohen.

In Schwandorf, das zuletzt eine Inzidenz von 50 ereicht hatte, stieg die Quote ebenfalls stark; sie beträgt laut RKI am Dienstag 61,5. In Kelheim n nahmd er Inzidenzwert nur leicht zu, von 30,0 am Montag auf 32,2 am Dienstag.

Vergleichsweise entspannt ist die Situation in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach, wo laut RKI die Inzidenz von 37,8 am Montag auf 34,9 am Dienstag gesunken ist. In der Stadt Amberg stieg die Inzidenz zwar, von 33,2 am Montag auf 40,3, sie bleibt aber noch unter dem Warnwert 50.