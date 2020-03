Brauchtum Corona-Virus stoppt den Nockherberg Das Singspiel mit Derblecken wird es in bisherigen Form dieses Jahr wohl nicht geben. Paulaner sucht nach Alternativen

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Geschäftsführer der Paulaner Brauerei, Andreas Steinfatt Foto: Sven Hoppe dpa/lby

München.Singspiel und Fastenpredigt auf dem Nockherberg wird es dieses Jahr mit hoher Sicherheit nicht in gewohnter Weise geben. Die bayerische Traditionsveranstaltung wird vom Corona-Virus ausgebremst. Aus dem Landesamtes für Gesundheit gibt es nach Angaben der Paulaner-Brauerei eine dringende Empfehlung an die eingeladenen Politiker, den Termin nicht zu besuchen, um sich keinen Infektionsrisiken auszusetzen. Das verkündete der sichtlich enttäuschte Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz, die wegen eines Telefonats mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml mit halbstündiger Verspätung begonnen hatte.

Die Generalprobe könnte übertragen werden

„Sie sehen mich ein bisschen erschöpft, enttäuscht und durchaus auch frustriert sitzen“, sagte er. „Bis gestern war alles noch auf Grün. Wir waren auf dem Weg zu einem großartigen Singspiel.“ In der vergangenen Stunde hätten sich die Ereignisse dann aber überstürzt. Paulaner sucht nun mit dem Bayerischen Rundfunk nach einem Plan B, um das Singspiel des Autorenduos Stefan Betz und Richard Oehmann und die Fastenpredigt des Kabarettisten Maxi Schafroth doch noch öffentlich zu machen. Eine der Gedankenspiele ist, dass die Generalprobe am Vorabend, die stets ohne Politiker stattfindet, im Fernsehen übertragen werden könnte. Bei allen Abstrichen, die das mit sich bringe. Der Reiz des Nockherberg bestehe ja auch darin, „dass die Derbleckten anwesend sind“, so Steinfatt. Entschieden ist dazu aber noch nichts. Eine Verschiebung komme aber nicht in Frage, sagte er, schon weil nicht absehbar sei, ab welchen Zeitpunkt es in den nächsten Wochen keine Corona-Warnungen mehr geben werde.

Steinfatt verwies am Freitag darauf, dass es bei 570 Einladungen zum Nockherberg trotz Corona-Virus im Vorfeld nur zehn Absagen gegeben hatte. Dieses Jahr hatte sich auch viel bundespolitische Prominenz angesagt - darunter Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die SPD-Doppelspitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki oder der Linkenpolitiker Dietmar Bartsch. Das Singspiel 2020, das nun Corona-Opfer zu werden droht, trägt den Titel „Alles geht gut aus“. Ein Märchen, so Autor Betz. Im Zentrum: CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder und der Grünen-Bundeschef Robert Habeck. „Es ist sehr, sehr komisch. Vielleicht werden es die Leute auch zu sehen bekommen“, sagt Betz. Weitere wichtige Protagonisten: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, die bayerische Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Die Nockherberg-Protagonisten reagierten am Freitag hoch enttäuscht – speziell vor allem Fastenprediger Schafroth. Aufgabe der Politik wäre es aus seiner Sicht, in Corona-Zeiten, in denen Bürger sogar Toilettenpapier hamstern, mildernd einzugreifen und „sich nicht verrückt machen zu lassen“. Steinfatt listete auf, welch hohe Sicherheitsvorkehrungen man von sich aus getroffen hatte, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden – es reichte vom Verzicht aufs Händeschütteln beim Empfang der Gäste bis zum Streichen großer Brotzeitplatten, von denen sich ins früheren Jahren jeder während der Aufführung bedienen konnte.

