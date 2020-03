Krankheiten Corona: Zollinger Kita geschlossen In Zolling (Landkreis Freising) bleibt eine Kita vorsorglich zu. Ein Ehemann einer Erzieherin hat sich mit Corona infiziert.

Mail an die Redaktion Kinderrucksäcke hängen im Eingangsbereich in einem Kindergarten. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Freising.Wie das Landratsamt Freising am Sonntag mitteilte, wurde der Ehemann einer der Erzieherinnen der Kita „Kleine Strolche“ positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet. Ob die Frau, die in der vergangenen Woche noch in der Kita gearbeitet hatte, selbst infiziert ist, war zunächst unklar. Die Meldung des positiven Befundes bei dem Mann war am späten Samstagabend beim Gesundheitsamt Freising eingegangen.

Nach Angaben des Landkreises hatte sich der Mann in der vergangenen Woche im Raum Köln aufgehalten und dabei „engen Kontakt zu einer Person aus dem Kreis Heinsberg gehabt“. Das sei die wahrscheinliche Quelle der Infektion, hieß es.

