Anzeige

Gesundheit Coronamanagement: Bayern zufriedener als Baden-Württemberger Die Baden-Württemberger sind mit dem Corona-Krisenmanagement ihrer Landesregierung weniger zufriedener als die Menschen in Bayern.

Stuttgart.Dies ergab eine repräsentative Umfrage der „Schwäbischen Zeitung“ (Samstag) und des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey. Demnach gaben in Baden-Württemberg 57 Prozent der Befragten an, mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden zu sein. In Bayern waren es 67 Prozent. In beiden Ländern liegen die Werte über dem Bundesschnitt von 55 Prozent.

Die Civey-Umfrage lief vom 17. April bis zum 7. Mai. In Baden-Württemberg lag die Stichprobengröße bei 1162 Befragten, in Bayern waren es 1903.