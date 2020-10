Anzeige

Covid-19 Coronavirus: Die Lage in Ihrem Landkreis Unsere interaktive Grafik zeigt den Inzidenzwert für den Großraum Regensburg wie für ganz Deutschland.

Regensburg. dreht sich alles um den sogenannten 7-Tage-Inzidenzwert: Die Regionen, die die Marke von 35 bzw. 50 Corona-Fällen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschreiten, müssen strikte Beschränkungen einführen. Unsere Grafik zeigt die Werte für alle Landkreise und kreisfreien Städten in Deutschland. Geben Sie im Suchfeld Ihren Landkreis oder Ihre Stadt ein, um zu den Werten zu gelangen. Oder navigieren Sie mit der Maus oder dem Finger in der Karte.

Die Corona-Regeln in Bayern

Wo die Warnwerte von 35 oder 50 Corona-Fällen überschritten werden, wird zum Beispiel die Maskenpflicht ausgeweitet. Auch gelten dann strikte Kontaktbeschränkungen. Hier haben wir die geltenden Regeln für Bayern zusammengefasst:

Gut informiert mit dem Spezial-Newsletter

Während sich die Lage im Sommer etwas beruhigt hat, geht es aktuell wieder Schlag auf Schlag. Die Infektionszahlen steigen und laufend treffen neue Corona-Meldungen ein. Mit unserem Newsletter liefern wir ein tägliches Update zur Corona-Lage in Ostbayern. Zusätzlich bieten wir Ratgeber-Inhalte rund um das Thema Corona. Unser tägliches Informationspaket erhalten Sie um 17 Uhr per E-Mail. Die Anmeldung ist hier kostenlos möglich!