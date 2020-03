Infektion Coronavirus: Die Lage in Ostbayern Die Statistik zeigt: Auch in der Region steigen die Fallzahlen weiter an. Hier finden Sie außerdem zentrale Anlaufstellen.

Mail an die Redaktion Eine Medizinisch-technische Assistentin hält auf zwei Fingern ein 3-D-Druck von einem Coronavirus. Foto: Robert Michael/dpa

Regensburg.Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlicht einmal am Tag die Fallzahlen für Bayern auf Landkreisebene. Die Zahlen können sich von regional verkündeten Zahlen leicht unterscheiden, da das LGL ausschließlich Fälle verzeichnet, die dem LGL elektronisch gemeldet wurden.

Corona-Fälle in der MZ-Region:

Stand: 19.3, 11 Uhr

Amberg Stadt: 2

Landkreis Amberg-Sulzbach: 17

Landkreis Cham: 31

Landkreis Kelheim: 10

Landkreis Neumarkt: 18

Landkreis Regensburg: 44

Regensburg-Stadt: 46

Landkreis Schwandorf: 18

Corona-Fälle in den Regierungsbezirken:

Stand: 19.3, 11 Uhr

Mittelfranken: 148

Niederbayern: 228

Oberbayern: 1030

Oberfranken: 115

Oberpfalz: 229

Schwaben: 302

Unterfranken: 230

Gesamtergebnis: 2282

Corona-Fälle in Deutschland und der Welt:

Stand: 19.3, 11 Uhr

Welt: 207 855; Todesfälle: 8.648

Europa: 70 989; Todesfälle: 3.309

Deutschland: 10 999; Todesfälle: 20

Mehr aktuelle Informationen zur Coronavirus-Krise in der Region, Deutschland und der Welt lesen Sie in unserem Spezial!

Zentrale Anlaufstellen

Kassenärztlicher Notdienst: In der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen, Telefon: 116 117

Uniklinikum Regensburg: Das UKR bietet unter der Rufnummer (0941) 944 5000 eine telefonische Beratung für Menschen mit unklarer Symptomatik, um eine mögliche Coronavirus-Infektion abzuklären.

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Das LGL hat eine Coronavirus-Hotline unter (09131) 6808 5101

Für Unternehmer: Ein Soforthilfe-Hotline ist bei der Regierung der Oberpfalz eingerichtet unter (0941) 5680 1141

Auswärtiges Amt: Das AA hat Informationen für Reisende zusammengestellt.

Robert Koch-Institut: Das RKI veröffentlicht Reisehinweise in verschiedenen Sprachen als Handzettel und Poster.

Bundesministerium des Inneren: Beim BMI finden Sie Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen.

Auch das Robert-Koch-Institut veröffentlich Fallzahlen. Unsere Grafik wird einmal am Tag aktualisiert: