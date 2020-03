Bildung Coronavirus: Keine Schule in Ostbayern Ab Montag, 13. März, schließen in ganz Bayern bis zu den Osterferien Schulen, Kindergärten und Kitas.

Mail an die Redaktion Ab Montag schließne auch in der Region alle Schulen. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa

Regensburg.Wegen des Coronavirus fiel schon in den vergangenen Tagen an einigen Schulen in Bayern der Unterricht aus. Ab dem kommenden Montag, 13. März, werden bayernweit alle Schulen, Kindergärten und Kitas bis zu den Osterferien geschlossen. Diese beginnen in Bayern am 6. April.

