Bildung Coronavirus: Schulausfälle in Ostbayern An mehreren Schulen in der Oberpfalz und im Kreis Kelheim entfällt wegen des Virus der Unterricht. Die Ausfälle im Überblick.

Mail an die Redaktion Auch in der Region bleiben mehrere Schulen zeitweise geschlossen. Symbolfoto: Felix Kästle/dpa

Regensburg.Wegen des Coronavirus fällt in Bayern an einigen Schulen momentan der Unterricht aus. Auch einzelne Klassen sowie ganze Schulen in Ostbayern sind betroffen. Hier fällt in der Oberpfalz aktuell der Unterricht aus:

Stadt Amberg:

Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg: bis auf Weiteres

Landkreis Cham:

Joseph-von-Frauenhofer-Gymnasium Cham: bis Dienstag

Grundschule Pemfling: bis Dienstag

Landkreis Kelheim:

Grundschule Bad Abbach: nur die Klassen 2b und 4c, bis auf Weiteres

Landkreis Schwandorf:

Grundschule Stulln: bis Dienstag

Grundschule Burglengenfeld_ nur die Klassen 2a und 4a, bis Dienstag

Johann-Michael-Fischer Gymnasium Burglengenfeld: nur die Klasse 7c, bis Dienstag

Stand: 09.03.2020, 12 Uhr. Die Liste wird laufend aktualisiert.