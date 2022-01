Anzeige

Eishockey Coronavirus sorgt bei Straubing Tigers für Spielabsage Nach einer Serie von Corona-Fällen muss das nächste Spiel der Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausfallen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Straubing.Wie der Verein am Sonntag mitteilte, ist das für Mittwoch angesetzte Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg abgesagt worden. Die Verantwortlichen beider Teams stehen demnach wegen einer Neuansetzung „in engem Austausch“ mit der DEL. Die Straubinger hatten erst am Freitag sechs neue Corona-Fälle in ihrem Team vermeldet.

© dpa-infocom, dpa:220123-99-818148/3