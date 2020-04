Leserfragen Coronavirus: Wir beantworten Ihre Fragen In der Corona-Krise ist das Bedürfnis nach Aufklärung und Erklärung groß. Hier beantworten wir die Fragen unserer Leser.

Mail an die Redaktion Eine Darstellung des Coronavirus ist auf einem Fernsehbildschirm im Schaufenster eines Elektronikgeschäftes zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Regensburg.Die Nachrichtenlage in der Coronakrise ist unübersichtlich und ändert sich rasant. In den vergangenen Wochen haben wir bemerkt, dass nicht nur uns Journalisten unzählige Fragen durch den Kopf gehen. Täglich erhalten wir auch Fragen von Ihnen, unseren Lesern. Diesen wollen wir künftig mehr Raum in unserer Berichterstattung geben. Regelmäßig werden die Antworten zu Leserfragen in der Zeitung, aber auch auf mittelbayerische.de erscheinen. Dort sammeln wir auch alle bereits beantworteten Fragen zum Nachlesen.

Expertenteam beantworten Ihre Fragen zu Corona

Ihre Fragen sind vielfältig: Wie lange überleben Coronaviren auf Oberflächen? Kann ich mich mit einem selbstgenähten Mundschutz schützen? Darf ich meinen Müll zur Tonne bringen, wenn ich in Quarantäne bin?

Bei der Beantwortung haben wir kompetente Unterstützung aus den Bereichen Medizin, Recht und der Psychologie. Zu unserem Expertenteam gehört Prof. Dr. med. Bernd Salzberger. Er ist Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Regensburg. Seit Wochen ordnet er in Berichten die Situation für uns ein. Sars-CoV-2 krempelt unseren Alltag um, diese Veränderungen machen vielen Menschen Angst. Auch unser Zusammenleben hat sich stark verändert. Homeoffice und Homeschooling – durch die damit verbundene Nähe gibt es auch Reibereien in Familien. Fragen rund um das Zusammenleben beantwortet Diplom-Psychologe Gerhard Hecht aus Regensburg. Er weiß, wie schwierig die Situation für jeden Einzelnen ist. In seiner Arbeit setzt er auf eine leichte und unverfrorene Herangehensweise an komplizierte Dinge.

Die sich stark ausbreitende Pandemie hat zu Ausgangsbeschränkungen geführt. Was ist jetzt noch erlaubt? Rechtliche Fragen beantwortet der Neumarkter Rechtsanwalt Geedo Paprotta. Seit fünf Jahren schreibt er wöchentlich eine Rechtskolumne für die Mittelbayerische. Seine Schwerpunkte sind Arbeitsrecht, Unfallrecht sowie die Betreuung mittelständischer Firmen.

Hier beantworten wir Ihre Fragen: