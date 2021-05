Anzeige

Fussball Costa und Dantas verlassen FC Bayern München wieder Die Leihspieler Douglas Costa und Tiago Dantas verlassen den FC Bayern München nach dieser Saison wieder.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Trainer Hans-Dieter "Hansi" Flick (r) und Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic (l). Foto: Tom Weller/dpa

München.Das teilte der deutsche Fußball-Meister am Freitag mit. „Douglas Costa und Tiago Dantas haben mit uns in dieser Saison die erneute deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir möchten uns bei beiden herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Beide konnten sich nicht in München für ein weiteres Engagement empfehlen.

Costa, der bereits von 2015 bis 2017 für den FC Bayern gespielt hatte, war im Sommer für eine Spielzeit von Juventus Turin ausgeliehen worden. In dieser Saison kam der 30 Jahre alte Offensivspieler in der Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und bei der Club-WM insgesamt 20 Mal zum Einsatz. Seit Februar muss der Brasilianer wegen eines Haarrisses im Fuß pausieren und fehlt auch am Samstag gegen den FC Augsburg.

Tiago Dantas hatte der FC Bayern im Sommer für eine Spielzeit von Benfica Lissabon ausgeliehen. Der 20-jährige Portugiese wurde zwei Mal im Profiteam und sieben Mal bei den Amateuren des FC Bayern eingesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-695376/2