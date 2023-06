Fußball Cristian Fiél neuer Cheftrainer des 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat Cristian Fiél zum neuen Chefcoach befördert. Der bisherige Co-Trainer trage ab sofort die sportliche Verantwortung für die Profis, teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. „Mit Cristian Fiél dürfen wir uns auf einen engagierten und akribisch arbeitenden Cheftrainer freuen. Er verfolgt eine klare Spielphilosophie“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking. Der 43-jährige Fiél hatte in der abgelaufenen Spielzeit als Assistent von Interimstrainer Hecking gearbeitet, unter beiden sicherte sich der „Club“ am letzten Spieltag den Klassenerhalt.

dpa