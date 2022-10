Wunsiedel im Fichtelgebirge Crystal Meth im Krapfen geschmuggelt

Er hatte sich ein besonderes Versteck für seine Drogen ausgesucht, doch die Polizei erwischte ihn trotzdem: Bei der Kontrolle eines Zuges aus Tschechien in der Nähe von Schirnding in Oberfranken haben Grenzbeamte Crystal Meth im Krapfen eines 33-Jährigen gefunden. „Den erfahrenen Beamten blieb dies nicht verborgen“, teilte die Grenzpolizeiinspektion Selb am Sonntag mit. Der aus Nürnberg stammende Mann wurde nach dem Vorfall am Samstag angezeigt.

dpa