Verkehr

CSU-Abgeordneter kritisiert Münchner Dieselbusse

Der CSU-Landtagsabgeordnete Hans Ritt hat die Stadt München wegen ihrer Dieselbus-Flotte kritisiert. Alternative Antriebe für Stadtbusse könnten helfen, Fahrverbote für Dieselautos zu vermeiden, sagte Umweltausschuss-Mitglied Ritt der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung“ (Dienstag). In Ankara seien 1100 Erdgasbusse im Einsatz, in Madrid 800, in Augsburg mehr als 90.