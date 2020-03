Gesundheit CSU: Absage Vorstandssitzung wegen Coronavirus Wegen des Coronavirus sagt die CSU ihre für Montag geplante Vorstandssitzung in München ab.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, äußert sich bei einer Pressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

München.Dies teilte die Partei am Freitag mit. Bei der Sitzung des Führungsgremiums sollte eigentlich die am Sonntag anstehende Kommunalwahl analysiert werden. Anstelle der Vorstandssitzung in der Parteizentrale soll es nun nur eine Telefonkonferenz des CSU-Präsidiums geben. Am Mittag (12.00 Uhr) wird es den Angaben zufolge aber dennoch eine Pressekonferenz mit CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume in der Parteizentrale geben.