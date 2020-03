Kommunalwahl CSU-Chef Söder trommelt für Freudenstein Doch als es um die Wurst geht, trennen sich die Wege des Regierungschef und der Regensburger OB-Kandidatin

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Politisches Pingpong auf offener Bühne – zwischen CSU-Chef Markus Söder, Kandidatin Astrid Freudenstein und Generalsekretär Markus Blume (v.r.). Foto: altrofoto.de

Regensburg.Wäre da nicht die Sache mit der Wurst – genauer gesagt der Bratwurst – hätte zwischen CSU-Chef Markus Söder und der Regensburger CSU-Spitzenkandidatin Astrid Freudenstein am Mittwochabend eineinhalb Stunden uneingeschränkte Harmonie geherrscht. Söder ist in die Oberpfalzmetropole gekommen, um beim „Stadtgespräch“ im Regina-Kino für seine Parteifreundin zu trommeln. CSU-Generalsekretär Markus Blume spielt den beiden dafür im Wechsel leicht haltbare Bälle zu. Doch in Minute 58 wird es beim Thema bayerische Delikatessen ein wenig heikel. Freudenstein rühmt Regensburg als Heimat der „ältesten Bratwürste“ – meint damit die traditionsreichsten, was Söders Heimatstadt Nürnberg bekanntlich gerne für sich reklamiert. Der CSU-Chef nutzt Freudensteins Satz als Steilvorlage.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„### #### #### ### ######## #####?“, ######## ## – ## #### #### #### #### ## ### ######. ### ########### ########### ##### #### ####, ### ############ #### #### ### #### ### ##### ######. ###### ### ## ### ## ########, ##### ### ######### ##### ############ #####. ## ###### ######, #### ### „#### ### #### #### #######“, ######## ## ######. ## ######## ########### ##### ## ## ###### ##### ### ########. ############ ########### ### ################### #### ##### ###### #### ###########, ### ### ### #### ##### #### ### ##### ############ ################### ## ##. #### ######## ####.

## #### ## #### ### ### ########### ###-####-###### ### ### ############ ##################. ## #### ## ########### ### ########## ########### ## ########### ### ########### ##########. ## #### ## ############# #### ############### ### ################ ## ### ##### ########### ####### ### #################. ## #### ## ### ########### ### ###### #####, ### ###### ## #### ######### #####. #### ### ##-#### „##### ### ###### #### #######“, ####### ### ##. ##### ##### ### ###### ###### #####, ######## #### ### ### ########### ## ########, ### ############ #### ########### ###-#### ###: #### ### ###### ########. „### ############## ### ### ####.“

#### ### ######## ######## ### ####-####. ### #### ### ##########. ####### ## ##### ##### ##### ##### #######, ##### ## ### ### ###. #### ### ######## ########### ### ##### ## ###### #######. ## ######### ######## ### ##### ## ########, ####### ### ###### ##### ####### ##############. ## ######-#### ### ### ### ####### ####### ##### ######## ### ### ####### ########. ### ########## ### ### #### #### ##### ### ### ### ############## ##########. ### ##### ### ############ #### ###### ### ########## ########## ######## ## ####, #### #### ### ########### ## ###### #### ### ###### ##### ################. ##### ### #### ### ####-####-###### ########### ############ – ### ############ ### ## „### ####“, ### „#######“ ### „### ### ### #### #####“. ### ### ###-#### ### ####, ##### ### ######### ###### #### ###### ### ### #####. ## ######### ### #### ###### ### ####.

##### ###### ## ###### ##### #### ###########. ############ ### #### ### ########## ### ### – #### ######, ### #### ############ ###### ##### ######## ############## ######### ####. „### ##### #### ####, #### ### ### ##### ####. ### ##### ### ######### #######.“ ##### #### ##, ### ## #### ### ######## ### ######### #######. ## ########### ########### ####### ###### ### ######## ### ###########. „##### #### ## #### ##### ### ###########. ### ### ####### ## ### ##### ########## #### #####.“ ##### ### ### „######### ##########“ ##### ###### ######.

############ ##### ########## #### „#############“ #### ########## – ### ##-########## ### ### ### #### ### ####### #### ##########. ### ############# ### ### #### ########## ### ##### ###### ### ##### ######## ## ######## ############. „## ### ##### ####, #### #### ### ### ######### ######“, #### ###. #### ######### ## ###### ### ####### ### ## ### ## ### ########### #################. #### ##### ### #### ###### ### ###### #### ## ### ####### ######. ### ##### ## ### ##-###### ### ### ### ##################### ### ###### ###### ########## ###############. „### ### ## ## ### ######## ####### ## ### ####### ###### #### ## ##########“, #### ###. ### ### ### ##### ##### ######. „### #### #### ### ######### ###### #######.“ ### ###### ### ### – ## #### #### #### ###### #########. „########## ### ####### #### ##########. ################# ##### ###############, #### ### ###### ######## ######“, #### ##.

### ######## ## #### ###### ##### ### ############ ## ###### ##### ##### #### #######. „### ### ##### ###### ########“, #### #####. ### ###### ###### ## ############# ### #######-###-######-##########, ### ### ### ##### ### ###################### #########. ##### #### ########## ### ### #### ### ##### ##### ### ### ## ############# ### ########## ### ############ (####) ######### ######. ## #### ### ### ###### ##, ## ##### ### ############# ########, ### ### ### ###### ### ###### #### ###### ############ ##########.

### #######-######## ###### ####### ### ######## ####### #########, #### ### ########## ##-#-##### ### ######### #####, ### ### ########## ####### ### ############ ########. ### ######### ##### ## ###### ##### #### ## ### ######### ########### ######-#### ############, #### ### #### „########### ###-###### ### ########## ## #### ### ##### ##### ###### ### ########### ############, ##### ##### ############### ### ### ## ########. ##### ###### #### ##### ## ### ####### #####. „##-# ###### #### #####“, #### ##. #### ### #### ### ########### #### ### ### ####### ##### ########, ######### #### ### ########## ### ###### ########### ############# ########. „## #### ### #### #####.“

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!