Landtag CSU ebnet Weg für neues Polizeigesetz Tag der Abstimmung wird von Protesten begleitet. Die CSU lässt sich nicht beirren. SPD und Grüne geben sich nicht geschlagen

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Innenminister Joachim Herrmann ist auch am Dienstag im Landtag Ziel heftiger Kritik. Das Polizeiaufgabengesetz fällt in seine Verantwortung. Es soll am Abend verabschiedet werden. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz (PAG) wird mit großer Sicherheit am Dienstagabend die letzte parlamentarische Hürde passieren. Die CSU-Mehrheit im Landtag will den geplanten Neuregelungen trotz großer öffentlicher Proteste zustimmen. Das Gesetz würde dann schon am 25. Mai in Kraft treten.

Anträge der SPD und der Grünen, das Polizeigesetz von der Tagesordnung zu nehmen, waren zu Beginn der Plenarsitzung am Nachmittag nach hitzigem Schlagabtausch abgelehnt worden. „Ein souveräner Ministerpräsident würde aufstehen und sagen: Wir beschließen heute nicht“, sagte die bayerische SPD-Chefin und Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen.

Auf der Besuchertribüne sprangen sechs junge Menschen auf und skandierten: „Wir sind hier, wird sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut.“ Die CSU wies das scharf zurück. Der CSU-Fraktionsvize und Oberpfälzer Landtagsabgeordnete Tobias Reiß sprach von „Propaganda“. Verhaltener, aber ebenfalls kritisch, hatten sich die Freien Wähler zu Wort gemeldet. „Dieses Gesetz ist noch nicht ausgereift. Es muss nochmal ordentlich neu aufgesetzt werden“, sagte Parteichef Hubert Aiwanger.

CSU zieht Debatte auf 18 Uhr vor

Auf Antrag der CSU wird die Debatte, die ursprünglich erst um 21 Uhr beginnen sollte, aber auf 18 Uhr vorgezogen, um eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Das Nein zu einer Vertagung begründete die Regierungspartei mit Regelungsdruck durch europäische Datenschutzvorgaben.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte das neue Polizeiaufgabengesetz am Dienstag: „Es wird Leben retten, es wird Menschen helfen, nicht zu Opfern zu werden“, sagte er nach einer Kabinettssitzung. Er hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass eine Kommission aus Juristen, Polizeipraktikern und Datenschützern die Gesetzesauswirkungen in der Praxis im Blick behalten wird. An der Spitze des Gremiums soll der frühere Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, Karl Huber, stehen, wie die Staatskanzlei nun bestätigte. Es war der einzige Punkt, für den die CSU Zustimmung auch aus der Opposition erntete. „Eine kluge Wahl“, kommentierte der Vorsitzende des Verfassungsausschusses im Landtag und Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler die Personalie Huber.

Die Gegner des PAG, zu denen auch Schindler zählt, wollen die Neuregelungen des Polizeiaufgabengesetzes aber in jedem Fall verhindern. Sie fürchten große Einschnitte in die Freiheitsrechte der Bürger. Hauptkritikpunkt sind deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten der Polizei bereits bei drohender Gefahr. Die CSU ignoriere die starken öffentlichen Proteste, zuletzt am Montag in Regensburg, sagte der Grünen-Fraktionsvize im Landtag Jürgen Mistol „Die CSU will die Bürgerinnen und Bürger bevormunden, sie will sie kontrollieren und dagegen werden wir weiter unsere Stimme erheben.“ SPD-Mann Schindler attestierte der Regierungspartei, sie unterschätze das starke Bedürfnis der Menschen nach der Liberalitas Bavariae. „Das ist ein gravierender Fehler auch deshalb, weil die neuen Befugnisse für die Polizei nicht gebraucht werden.“

SPD und Grüne werden klagen

SPD und Grüne haben bereits angekündigt, nach einem Beschluss des PAG zügig vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof Klage einzureichen. Schindler denkt parallel auch an eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Die SPD werde zudem versuchen, das Inkrafttreten zumindest von Teilen des Gesetzes per einstweiliger Anordnung zu stoppen. Er habe die Hoffnung, dass „jedenfalls das Bundesverfassungsgericht an der Verhältnismäßigkeit durchaus viel auszusetzen haben wird“.

„Wir stehen zum Polizeiaufgabengesetz. Wir sind überzeugt, es ist verfassungsgemäß, es genügt unseren rechtsstaatlichen Anforderungen.“ CSU-Fraktionsvize Tobias Reiß



CSU-Fraktionsvize Tobias Reiß widersprach dieser Einschätzung. „Wir stehen zum Polizeiaufgabengesetz. Wir sind überzeugt, es ist verfassungsgemäß, es genügt unseren rechtsstaatlichen Anforderungen“. Reiß verwies auf die sechs Änderungsanträge der CSU zur Entschärfung strittiger Passagen. So werde bei Videoaufnahmen etwa in Bahnhöfen keine automatisierte Gesichtserkennung eingesetzt. Nur Gegenstände sollen damit identifziert werden dürfen.

„Für uns war von vornherein klar, dass wir nicht Drohnen nach oben schicken, auf denen ein MG sitzt.“ Manfred Ländner, Sprecher für Polizeifragen der CSU-Fraktion



Weitere Korrekturen: Die so genannte Pre-Recording-Funktion von Bodycams, die 30 Sekunden in Dauerschleife aufzeichnen, aber erst auf Knopfdruck die letzten 30 Sekunden speichern, darf von Polizisten nicht in Wohnungen genutzt werden. Bei DNA-Analysen wird im Gesetz konkretisiert, dass es bei Spuren um die Auswertung von Geschlecht, Alter und Merkmalen zur geographischen Herkunft wie Augenfarbe, Hautfarbe und Haarfarbe geht, nicht um Erbanlagen oder Krankheiten. Die CSU tritt auch Befürchtungen entgegen, bei einem Polizeieinsatz von Drohnen sei an bewaffnete Fluggeräte gedacht. „Für uns war von vornherein klar, dass wir nicht Drohnen nach oben schicken, auf denen ein MG sitzt“, wunderte sich der Sprecher für Polizeifragen der CSU-Fraktion, Manfred Ländner. Ein anderer Part ist und bleibt dagegen im Gesetz – er betrifft Fußballrowdies. Von ihnen kann die Polizei künftig anteilig die Erstattung der Kosten eines Polizeieinsatzes verlangen.

Ziel des Gesetzes sei mehr Sicherheit für die Bürger, beonte Reiß am Dienstag. Die Polizei brauche im Kampf gegen Terrorismus und moderne Kriminalität Werkzeuge auf Augenhöhe. Die Beamten dürften aber auch künftig nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nur Maßnahmen anwenden, die wirklich erforderlich sind.

