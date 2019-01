Parteien CSU-Generalsekretär: 2019 Jahr der Geschlossenheit der Union CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach den heftigen Streitereien der vergangenen Jahre ein neues Miteinander der Union angekündigt.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Blume, CSU-Generalsekretär, spricht auf einer Delegiertenversammlung. Foto: Matthias Balk/Archiv

München.2019 werde ein Jahr der Geschlossenheit in der CSU werden, „aber auch der neuen Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU“, sagte Blume am Samstag zum Auftakt des CSU-Wahlparteitags in München. Besonders hob er die Bedeutung der Europawahl Ende Mai hervor. Im Anschluss begann der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer mit seiner Abschiedsrede.