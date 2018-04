Psychiatrie CSU-Gesetz empört: Kranke stigmatisiert? CSU will Unterbringung psychisch Kranker reformieren und eckt damit überall an. Der Entwurf kommt nun auf den Prüfstand.

Von Isolde Stöcker-Gietl und Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Psychisch Kranke als Gefährder stigmatisiert? SPD, Grüne und Freie Wähler kämpfen gegen ein geplantes CSU-Gesetz, das am Mittwoch in erster Lesung im Landtag debattiert wird. Foto: dpa/Peter Steffen

München.Der Schlafentzug, der Stress – der jungen Frau wird wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes alles zu viel. Dann gibt es auch noch Streit mit ihrem Ehemann. Der kann mit einer Wochenbettdepression nicht viel anfangen. Die Sache eskaliert, als die Frau zu einem Messer greift und ihrem Mann droht. Der ruft die Polizei und löst damit einen Dominoeffekt aus, an dessen Ende die Frau als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingestuft und in einer speziellen Datei erfasst werden könnte. Das fiktive Beispiel zeigt, welch schwerwiegenden Folgen es haben könnte, wenn der Gesetzentwurf zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz im Landtag tatsächlich in der jetzigen Fassung verabschiedet würde. Fachärzte aller psychiatrischen Kliniken in Bayern, Wohlfahrtsverbände und Patientenvertretungen, aber auch die politische Opposition und die Bezirke laufen deshalb gegen die Pläne Sturm. Selbst in Reihen der CSU eckt die CSU-Regierung mit ihrer Vorlage an. „Psychisch Kranke sollten weiter entstigmatisiert werden und auch von Seiten des Gesetzgebers Hilfe bekommen. Mit diesem Gesetz würde aber das Gegenteil erreicht“, kritisiert etwa der Oberpfälzer Bezirkstagspräsident und CSU-Politiker Franz Löffler. Er mahnt: „Psychisch Kranke und Straftäter dürfen nicht in einen Topf geworfen werden.“

„Psychisch Kranke und Straftäter dürfen nicht in einen Topf geworfen werden.“ Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU)



62 Seiten stark ist der CSU-Entwurf für das neue Gesetz, der in Drucksache 17/21573 des Landtags in allen Feinheiten nachzulesen ist. Grundsätzlich sei die Schaffung eines rechtlichen Rahmens zu begrüßen, betont Löffler, doch das, was Gesundheit- und Sozialministerium ausgearbeitet hätten, biete außer der Schaffung eines flächendeckenden Krisendienstes für die Betroffenen keinen Gewinn. „Das ist nahezu der einzige Hilfe-Aspekt im Gesetz“, kritisiert auch Margit Berndl, Vorstand des Paritätischen Wohlverbands in Bayern. „Anstatt Hilfe und Heilung in den Vordergrund zu stellen, geht es im Gesetz primär um Gefahrenabwehr.“ Berndl kommt deshalb ebenfalls zu der Auffassung, dass psychisch kranke Menschen wie Kriminelle behandelt würden.

Es ist nicht das einzige Gesetz, das die CSU durchbringen will, das für Empörung sorgt. Vor wenigen Wochen erzürnte das Polizeiaufgabengesetz.

Im Kern der Kritik steht die sogenannte „Zentrale Unterbringungsdatei“. Wird eine Selbst- oder Fremdgefährdung bei einem Patienten festgestellt, können die persönlichen Daten und die Diagnose nach dem umstrittenen Gesetzesentwurf fünf Jahre lang gespeichert werden. Die Entlassung des Patienten müsste bei der Polizei gemeldet werden. Behörden hätten Zugriff auf das Datenmaterial.

Opposition wittert Kalkül

Am Mittwoch wird der umstrittene Gesetzentwurf der CSU-Regierung in erster Lesung im Landtagsplenum debattiert. Erst in den Abendstunden, auch noch an einem Tag, an dem die erste Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder viel mediale Aufmerksamkeit abzieht. Die Opposition wittert bei der CSU-Landtagsfraktion Kalkül. „Sie wollen, dass das Riesenthema möglichst sang- und klanglos über die Bühne geht“, sagt der Chamer Freie-Wähler-Abgeordnete Karl Vetter. Ihn ärgert zudem, dass die CSU nicht die Expertenanhörung im Gesundheitsausschuss abgewartet hat, die für kommenden Dienstag terminiert ist. „Die Freien Wähler werden das Gesetz in der jetzigen Form ablehnen“, sagt der Gesundheitsexperte seiner Fraktion. Junge Mütter mit Wochenbettpsychosen unter Umständen polizeilich melden und die Daten fünf Jahre speichern? Das passe in die „Sicherheitshysterie“ der CSU, sagt Vetter. „Doch psychisch Kranke sind keine Gewalttäter. Sie brauchen keine Meldung an die Polizei und keine Zwangseinweisung.“ Auch er findet einzig gut, dass in Bayern ein flächendeckendes Netz von Kriseninterventionsdiensten geknüpft werden soll.

Geplant sind laut Gesetzentwurf Leitstellen mit Fachpersonal in allen bayerischen Regierungsbezirken – dort sollen Kranke und ihre Angehörigen rund um die Uhr einen Ansprechpartner finden. Der Freistaat übernimmt die Kosten für Einrichtung und Betrieb: jährlich rund 7,72 Millionen Euro.

„Das Grundproblem besteht darin, dass psychisch Kranke als Gefahr verstanden und behandelt werden.“ Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler



Ein Punkt, der aber nichts an Vetters Nein zum Gesetz ändert. Auch das Gesamturteil des Oberpfälzer SPD-Chefs Franz Schindler fällt deutlich aus. „Das Grundproblem besteht darin, dass psychisch Kranke als Gefahr verstanden und behandelt werden“, sagt der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Landtag. „Dabei geht es darum, Hilfe anzubieten für Menschen, die eine psychische Krise haben.“ Wo sei überhaupt die Trennlinie zu ziehen, ab der ein vermeintliche Gefahr meldepflichtig werde, fragt sich Schindler. In puncto Gefahr werde immer nur eine Prognose möglich sein, „die in 99 Prozent der Fälle falsch ist“. Der SPD-Politiker prophezeit, dass der Gesetzentwurf bei der Landtagsanhörung am kommenden Dienstag von den Experten „zerrissen“ werden wird. „Ich kenne keine Stellungnahme von Fachleuten, in der es heißt: das passt so.“ Der große Widerstand sei für die CSU eigentlich absehbar gewesen. „Doch wie beim neuen Polizeiaufgabengesetz wird der große Max herausgekehrt.“

CSU will offenbar nachjustieren

Der Oberpfälzer Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol rechnet damit, dass die CSU das Gesetz nachbessert, schon allein wegen des scharfen Gegenwinds aus den Bezirken. Tatsächlich gibt es deutliche Anzeichen, dass Sozialministerin Kerstin Schreyer spätestens nach der Expertenanhörung nachjustieren wird. Die Rede ist von deutlich kürzeren Speicherfristen für Krankendaten und weicheren Formulierungen, um den Vorwurf der Stigmatisierung psychisch Kranker zu entkräften. Ministerpräsident Söder signalisierte am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung, dass Einwände von Experten geprüft würden, um Bedenken auszuräumen.

Psychische Erkrankungen in Bayern In Bayern hatten im Jahr 2014 etwa 2,3 Millionen Menschen in der Altersgruppe ab 20 Jahren eine Diagnose aus der Gruppe der psychischen Störungen.

Etwa acht Prozent der Erwachsenen erkranken in Bayern innerhalb eines Jahres an einer Depression. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Etwa vier Prozent werden stationär behandelt.

Zwischen 12 000 Menschen in Bayern werden jährlich zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht, weil die Gefahr besteht, dass sie sich oder andere aufgrund einer psychischen Krankheit gefährden.

Rund 2300 Menschen in Bayern haben 2015 versucht, sich das Leben zu nehmen, davon waren rund 50 Prozent alleinstehend. 1785 Menschen starben durch Suizid. Quellen: Bayerisches Gesundheitsministerium, Deutsches Ärzteblatt

Schreyer verschickte am späten Dienstagnachmittag eine umfangreiche Erklärung, um Kritikpunkte zu entschärfen. Bayern schaffe kein Sonderrecht für psychisch kranke Menschen, heißt es etwa in der Erklärung. „Auch alle anderen Bundesländer regeln die Unterbringung psychisch kranker Menschen in Fällen von Fremd- und Selbstgefährdung.“ Die neuen Regeln schaffen nach ihren Worten „enge Voraussetzungen“ für Fälle, in denen Menschen gegen ihren Willen in psychiatrischen Kliniken untergebracht werden. Wer in der Unterbringungsdatei erfasst würde, müsse auch nicht befürchten, dass ihm damit eine spätere Beamtenlaufbahn versperrt sei. „Personalabteilungen von staatlichen Stellen haben keinen Zugriff auf die gespeicherten Daten.“

Grünen-Politik Mistol glaubt nicht, dass das Gesetz mit kleineren Korrekturen und Klarstellungen zu retten ist. „Da stimmt die ganze Richtung nicht“, sagt er. Hilfen für Kranken müssten ins Zentrum gerückt werden, nicht eine Fülle von Schutzmechanismen wegen vermeintlich drohender Gefahren. Die Signalwirkung des Gesetzes sei fatal. „Wenn bei Kranken der Eindruck erweckt wird, da setzt die Datensammelwut ein, ist es völlig kontraproduktiv. Viele werden dann versuchen, heimlich damit zurecht zu kommen.“

