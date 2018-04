Gesundheit CSU-Gesetz: Huml offen für Änderungen Die Ministerin hat Kritik zum Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz erwartet. Sie möchte die Krisendienste schnell einführen.

Mail an die Redaktion Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) arbeitet an der Umsetzung der Änderungsvorschläge. Foto: Daniel Karmann/Archiv

München.Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat die Kritik am Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz nicht überrascht. „Klar war, dass es Änderungswünsche gibt – schließlich sind wir in ständigem Dialog mit den Verbänden und Fachleuten“, sagte Huml der Deutschen Presse-Agentur.

Die Beanstandungen an dem Teil des Gesetzentwurfs, für das ihr Ministerium zuständig war, habe sie nicht als „herb“ empfunden. Trotzdem zeigte sie sich offen für Änderungsvorschläge. Kritiker des Gesetzentwurfes, der die Unterbringung psychisch Kranker in Bayern neu regeln soll, monieren unter anderem die geplante Einführung einer Unterbringungsdatei mit sensiblen Patientendaten. Diese sollen zur Verhinderung und Verfolgung von Straftaten auch an die Polizei weitergegeben werden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Dienstag erklärt, die Bedenken ernstzunehmen.

Richtig sei, so Huml, „Dass mit dem neuen Gesetz wegweisende Verbesserungen der psychiatrischen Versorgung auf den Weg gebracht werden sollen.“ Zentraler Baustein sei die landesweite Einführung von Krisendiensten. „Wichtig ist für mich nun, dass insbesondere der Hilfe-Teil des Gesetzes möglichst schnell in Kraft treten kann und es keine unnötigen Verzögerungen gibt.“ Für kommenden Dienstag ist im Landtag eine Expertenanhörung zu dem Gesetzentwurf geplant.

