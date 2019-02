Migration CSU-Mittelstand kritisiert Abschiebungen Der Chef der Mittelstands-Union, Franz Josef Pschierer, fordert Abschiebestopp: Nichtstraffällige Afghanen sollen bleiben.

Mail an die Redaktion Franz Josef Pschierer (CSU) Foto: Soeren Stache/dpa

München.Afghanische Asylbewerber, die sich nichts zuschulden kommen ließen, sollen laut Franz-Josef Pschierer vom CSU-Mittelstand in Deutschland bleiben können. „Man kann nicht über den Fachkräftemangel jammern und ein Zuwanderungsgesetz diskutieren, wenn man gleichzeitig Menschen abschiebt, die nicht straffällig geworden sind, die eine Wohnung und Arbeit haben und für sich selbst sorgen“, sagte der frühere bayerische Wirtschaftsminister am Donnerstag in München. Die Menschen hätten dafür kein Verständnis, besonders, wenn sich gleichzeitig noch zahlreiche ausreisepflichtige Straftäter im Land aufhalten.

Freie Wähler sind derselben Meinung

Pschierer schließt sich damit einer gleichlautenden Position der Freien Wähler an. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Fabian Mehring, forderte, dass Bayern künftig nur noch Straftäter nach Afghanistan abschiebt. In diesem Punkt gebe es nach seinen Worten einen „Dissens“ mit der CSU. Die Rechtslage erlaubt es, alle ausreisepflichtigen Afghanen abzuschieben, also nicht nur Straftäter. Bayern macht als einziges Bundesland von diesem Recht Gebrauch.

Die Falschen abgeschoben?

Für Pschierer vertritt in diesem Fall aber der CSU-Koalitionspartner in Bayern tatsächlich die Interessen der Wirtschaft besser: Die Freien Wähler hätten hier ein Anliegen aufgegriffen, das viele Wirtschaftsverbände in Bayern seit Jahren forderten. Pschierers Kritik geht aber noch weiter: „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir in der Vergangenheit gelegentlich die Falschen abgeschoben haben.“ Auch könne er das Argument nicht gelten lassen, dass der Verzicht auf Abschiebungen den Zuwanderungsdruck erhöhe.

