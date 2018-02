Fischerei

CSU-Politiker fordern Reduzierung der Fischotter-Population

Mehrere CSU-Abgeordnete sind besorgt, weil es laut ihrer Mitteilung immer mehr Fischotter gibt. Vor allem in Ostbayern habe der Bestand stark zugenommen. Die Gruppe von CSU-Politikern fordert deswegen von der Staatsregierung, für eine Reduzierung der Bestände den sogenannten Fischotter-Managementplan entsprechend anzupassen. Dazu hätten sie einen Antrag in den Landtag eingebracht, teilte der Abgeordnete Alexander Flierl am Sonntag mit.