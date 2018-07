Parteien CSU sagt Vorstandssitzung ab

Mail an die Redaktion CSU-Fahnen wehen vor einem Gebäude. Foto: Daniel Karmann/Archiv

München.Die CSU hat ihre für Montag geplante Vorstandssitzung, die letzte vor der Sommerpause, abgesagt. Hintergrund seien terminliche Gründe, sagte ein Parteisprecher am Freitag. Die nächste Vorstandssitzung der Christsozialen soll demnach am Ende der bayerischen Sommerferien am 10. September stattfinden.