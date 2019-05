Sicherheit CSU setzt auf starkes Militär Die Partei fordert den Aufbau einer europäischen Armee.

München.Zur Verbesserung von Europas Verteidigungsfähigkeit fordert die CSU binnen gut zehn Jahren den Aufbau einer europäischen Armee. „Wir wollen neben der Bundeswehr eine kompatibel ausgerüstete, gemeinsam ausgebildete und eingesetzte europäische Armee bis 2030“, heißt es im Entwurf eines knapp vierseitigen Positionspapiers der Partei, welches am Montag bei der Sitzung des CSU-Vorstandes beschlossen werden soll und das der dpa vorliegt. Europa müsse deutlich mehr für seine eigene Verteidigungsfähigkeit leisten, heißt es weiter. „Daher setzt sich die CSU für eine echte Verteidigungsunion ein.“ Fundament der neuen europäischen Armee solle die sogenannte Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (Pesco) der EU-Staaten sein. Pesco war 2017 ins Leben gerufen worden, um die EU militärisch flexibler und unabhängiger von den USA zu machen.

Autor des CSU-Papieres ist Vize-Generalsekretär Florian Hahn im Auftrag von Parteichef Markus Söder. Zur Vorstandssitzung erwartet die CSU auch Oberstleutnant Andre Wüstner, Bundesvorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes (DBwV), und Oberst der Reserve Oswin Veith, Präsident des Verbandes der Reservisten.

Aus Sicht der CSU müssen auch die unterschiedlichen Waffensysteme in Europa standardisiert werden. „Wichtige Zukunftsprojekte sind die europäische Raketenabwehr sowie die Entwicklung eines Kampfflugzeuges und -panzers in Partnerschaft und auf Augenhöhe mit Frankreich. Wir wollen eine verstärkte europäische Kooperation, die zum Vorteil aller, aber nicht zu einseitigen Lasten Deutschlands führt.“ Für die Christsozialen spielt auch die deutsche Rüstungsindustrie eine Schlüsselrolle in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands. „Sie ermöglicht uns strategische Autonomie. Priorität muss dabei sein, Schlüsseltechnologien in den einzelnen Bereichen zu schützen und neue zu fördern.“ Rüstungsexporte dienten als sicherheitspolitisches Instrument deutschen und europäischen Interessen in der Außenpolitik. „Außerdem wird durch sie der Erhalt der heimischen wehrtechnischen Industrie gewährleistet.“ Wichtig sei dabei, dass es europaweit gemeinsame Rüstungsexportrichtlinien gebe. Priorität habe dabei die Vollausstattung der Truppe: Um Ausrüstungsmängel zu beseitigen, müsse der Verteidigungsetat verbessert werden. Außerdem brauche es eine Reform des Beschaffungswesens und „Blitz-Beschaffungen“ für drängende Vorhaben. Klar sei aber auch, dass Zielvorgaben in der Zeit- und Kostenplanung erfüllt werden müssten. (dpa)