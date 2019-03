Europawahl CSU trommelt für Weber und Europa Söder rühmt Weber: Er sei kein Zufallseuropäer. Das Ziel: Der Niederbayer soll EU-Kommissionspräsident werden.

Von Christine Schröpf

Die CSU kämpft im Europawahlkampf dafür, dass der Niederbayer Manfred Weber (Mitte) am Ende EU-Kommissionspräsident wird. Links im Bild: CSU-Chef Markus Söder. Rechts im Bild: Die Vorsitzende der CSU-Europagruppe, Angelika Niebler Foto: Nicolas Armer/dpa

Nürnberg.Wenn schon für Europa trommeln – dann aber richtig: Die CSU schickt am Samstag bei ihrem Parteitag ein Dutzend Trommler in blauen Europashirts auf die Bühne – das fährt den rund 170 Delegierten in die Beine, sie springen auf und wippen mit, auch der sonst dafür eher unverdächtige Innenminister Joachim Herrmann. An vorderster Front: Spitzenkandidat Manfred Weber und Ministerpräsident Markus Söder. Die CSU trimmt sich acht Wochen vor der Europawahl auf Kampfgeist. Das Parteitreffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem das Brexit-Drama in London einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Erst am Vortag hatte das britische Parlament erneut gegen den Brexit-Vertrag gestimmt und damit die Gefahr eines harten, ungeregelten Austritts aus der EU erhöht. Die Entwicklung zeige „mit aller Klarheit und Brutalität“ die politische Instabilität der Lage, sagt Weber. Es bestehe die Gefahr, dass ganz Europa infiziert werde. Weber appelliert an die Briten, vor der Europawahl für Klarheit zu sorgen. Seine Sorge ist, dass die Briten am Brexit festhalten und trotzdem an den Wahl teilnehmen, weil bis das Prozedere über den Wahltag im Mai hinauszieht. Von ihm kommt dazu ein deutliches Nein. Wer die EU wirklich verlasse wolle, dürfe nicht über Machtverhältnisse im nächsten Parlament mitentscheiden.

„Wir erleben das ja: Die Amerikaner drohen, die Chinesen kaufen und die Russen infiltrieren.“ CSU-Chef Markus Söder



CSU-Chef Söder sieht den Kontinent am Scheideweg, und das nicht allein wegen der Briten. „Wir erleben das ja: Die Amerikaner drohen, die Chinesen kaufen und die Russen infiltrieren.“ Die EU brauche in dieser Situation eine Gesamtstrategie, sie dürfe sich nicht spalten lassen. Von zentraler Bedeutung sei ebenso, dass die Bürger bei der Europawahl nicht Populisten und Nationalisten ihre Stimme geben. Am 26. Mai entscheide sich, ob Europa in die Kleinstaaterei zurückfalle, sich faktisch von der Weltbühne verabschiede oder kraftvoll dorthin zurückkehre. Der Brexit liefere eine Warnung. Das englische Parlament sei von Neinsagern getrieben, die zu positivem Gestalten nicht mehr fähig sind. „Wir sind diejenigen, die Ja zu Europa sagen.“

„Er ging den europäischen Weg schon immer. Er ist kein Zufallseuropäer. Er ist kein Karriereeuropäer.“ Markus Söder über Manfred Weber

Die CSU stellt mit Weber einen Frontmann, der auch Spitzenkandidat der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP ist. Bei einem Wahlsieg der Konservativen hat er gute Chancen zum EU-Kommissionspräsidenten und damit zu einem der einflussreichsten Männer der Welt aufzusteigen. Söder macht dem früheren Rivalen am Samstag höchste Komplimente. „Was bei Manfred Weber vor allem auffällt und mich beeindruckt: Er ging den europäischen Weg schon immer. Er ist kein Zufallseuropäer. Er ist kein Karriereeuropäer.“ Das sei ein Gegensatz zu anderen Spitzenkandidaten, wie etwa Katarina Barley von der SPD, die sicher eine „sehr gute und engagierte Bundesjustizministerin“ sei, jetzt aber mal eben für Europa antrete. Weber habe dagegen „auf Karriereoptionen in Bayern und im Bund verzichtet, weil er immer für Europa stand“.

Europawahl ist nur Etappenziel

In aktuellen Umfragen zur Europawahl hat sich die CSU erholt, liegt nun bei 41 Prozent. Söder warnt vor einer Umfragenfixierung – auch mit Blick auf seine eigenen Erfahrungen bei der Landtagswahl. Die CSU hatte im vergangenen Herbst 37,2 Prozent erzielt, davor waren 33 und 34 Prozent prognostiziert worden. „Nach meiner Lebenserfahrung vom letzten Jahr bin ich etwas geheilt von Demoskopie-Nervosität“, sagt Söder. „Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Jetzt kommt es in den nächsten zwei Monaten darauf an, weiter zu mobilisieren.“ Entscheidend sei jedoch nicht ein Prozent hin oder her für die Partei. Das wichtigste Zeil sei, dass Weber Kommissionspräsident werde. „Das heißt: Die Europawahl endet nicht am 26. Mai, sondern am Tag der Bildung der Kommission und der Wahl von Manfred Weber.“

Beim Parteitag wird von den rund 170 Delegierten am Samstag das 22 Seiten starke Wahlprogramm von CDU und CSU verabschiedet. Die Union hat erstmals ein gemeinsames Papier vorgelegt. Die Geschlossenheit mache Bayern und die CSU stärker, sagt Söder.„Vor fünf Jahren hatten wir unseren bayerischen Europaplan. Der war auch sehr kurz und sicherlich knackig gedacht. Aber es war natürlich etwas, was außerhalb Bayerns nicht den Hauch einer Chance gehabt hätte.“

Die CSU fährt im Europawahlkampf auch nicht mehr doppelgleisig wie 2014, als man Europabefürworter und Europakritiker gleichermaßen zu bedienen versuchte und damit scheiterte. Es gehe angesichts der aktuellen politischen Lage in Europa um einen großen Entwurf für Europa. „Kleines Karo wird nicht helfen“, sagt Söder. Kernthemen seien Innovation, Leistungsfähigkeit, Ökologie und der Schutz der Bürger – auch durch die Sicherung der EU-Außengrenzen. Bayern sei zu einem Betrag bereit, etwa im Rahmen der Frontex-Initiative.

„Brückenbauen mit Kompass“ nennt Söder am Samstag beim Parteitag als Wahlkampfmotto. Für Weber ist es ein Leitmotiv, dass sich durch seine politische Arbeit der vergangenen Jahre webt. Rückhalt bekommt er beim Parteitag auf breiter Front. Der amtierende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schickt eine Videobotschaft. Sein Freund Manfred habe gezeigt, „dass er Menschen zusammenbringen kann.“ Er werde ein guter Nachfolger an der Spitze der EU-Kommission werden. „Er ist ein überzeugter und überzeugender Europäer, der genau das verkörpert, was Europa braucht“, sagt die Regensburger CSU-Politikerin Astrid Freudenstein. Er stehe dafür, zu verbinden, statt zu spalten. Weber könne als EU-Kommissionspräsident eine Rolle spielen, die dem Freistaat und der CSU gute Einflussmöglichkeiten eröffne, sagt der bayerische Finanzminister und Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker. „Wir dürfen Europa nicht den Populisten, den Nationalisten und den Spaltern überlassen.“ Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml findet ebenfalls sehr anerkennende Worte: „Ich mag ihn als Mensch, ich mag, wie er Politik gestaltet.“ Er höre zu, setze seine Projekte um und habe auch Visionen.

