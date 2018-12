Umwelt CSU-Umweltpolitiker: Verfassungsziel ökologisches Bayern Die Umweltpolitiker der CSU plädieren für eine symbolträchtige Änderung der Landesverfassung: Bayern soll ein „ökologischer Staat“ werden. Der Artikel eins der Landesverfassung soll entsprechend ergänzt werden, so dass es dort künftig heißen könnte: „Bayern ist ein Rechts-, Kultur-, Sozial- und ein ökologischer Staat.“ Im Koalitionsvertrag hatten CSU und Freie Wähler zwar vereinbart, den Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen, aber kein allgemeines Bekenntnis zum Staatsziel Ökologie formuliert.

Merken

Mail an die Redaktion Mit Frost überzogen liegt die Allgäuer Landschaft im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

München.Der CSU-Umwelt-Arbeitskreis hatte im Februar vorgeschlagen, den Schutz der Landschaft vor der Zersiedlung in die Verfassung aufzunehmen. Darüber hinaus machen die CSU-Politiker in ihrem neuen Positionspapier eine ganze Reihe konkreter Vorschläge, darunter eine „bayerische Plastikstrategie“ zur Vermeidung von Verpackungsmüll. „Wir werden das jetzt in die parlamentarische Arbeit einbringen“, sagte der oberbayerische Landtagsabgeordnete Martin Huber am Mittwoch.

Der Kerngedanke der Plastikstrategie: „Es sollte im Einzelhandel nicht mehr Plastik in Umlauf gebracht werden als wiederverwertet werden kann“, sagte Huber. Deshalb plädieren Huber und Parteifreunde für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft, begleitet von einem neuen Forschungsinstitut, das auf das Thema Kreislaufwirtschaft spezialisiert ist.