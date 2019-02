Landtag CSU und FW prallen auf Rot und Grün Regierung spürt die Macht der Opposition. Runder Tisch endet ohne Kompromiss. Klimaschutz als Verfassungsziel nun fraglich.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Klimawandel – ob nun natürlich oder von Menschen gemacht, bekommen auch Bayerns Bauern zu spüren. Das Bild zeigt ein vertrocknetes Maisfeld bei Wolnzach. CSU und Freie Wähler wollen Klimaschutz nun in die bayerische Verfassung aufnehmen und stoßen damit auf Widerstand. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.CSU und Freie Wähler würden den Klimaschutz gern zügig in der bayerischen Verfassung verankern, die Bürger am liebsten schon bei der Europawahl im Mai darüber abstimmen lassen. Ein Klimaschutzgesetz mit Details käme dann erst in einem zweiten Schritt, in Abstimmung mit einem neuen Bundesgesetz. Doch daraus wird mit großer Wahrscheinlichkeit nichts. Grüne und SPD ließen am Donnerstag im Landtag ihre Muskeln spielen: Macht verleiht den Oppositionsparteien, dass es für die Verfassungsänderung vorab im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht, die Bayern-Koalition also gezwungen ist, sich bis zur entscheidenden Abstimmung bei der Plenarsitzung am nächsten Dienstag genügend Stimmen aus anderen Parteien zu sichern. Die FDP, die Zustimmung signalisiert, genügt dafür zahlenmäßig nicht. Es fehlen immer noch 14 Stimmen.

SPD und Grüne demonstrierten am Donnerstag bereits frühmorgens im Verfassungsausschuss, dass sie ohne konkrete umweltpolitische Zusicherungen nicht mitspielen werden. „Wir werden kein grünes Siegel auf dieses Feigenblatt geben“, sagte der niederbayerische Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl. In dieser Tonlage geht es an diesem Tag weiter. „Der Klimawandel stoppt nicht aus Respekt vor der bayerischen Verfassung“, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann am Rande des Plenums. Er rieb auch noch Salz in frische Wunden der Bayern-Koalitionäre. Hartmann schlug vor, über den Klimaschutz als Verfassungsziel im Herbst gemeinsam mit dem Volksentscheid zum Artenschutz abstimmen zu lassen. Der Volksentscheid ist bekanntlich die zweite umweltpolitische Groß-Baustelle von Schwarz-Orange.

Da wie dort setzen die Regierungsparteien auf „Runde Tische“ zur Konfliktbewältigung und zum Ausloten möglicher Kompromisse. Wie die Sache mit dem Volksentscheid ausgeht, ist in der Schwebe. Die Runde zum „Klimaschutz“, zu der die Fraktionschefs Thomas Kreuzer (CSU) und Florian Streibl (Freie Wähler) Donnerstagnachmittag eingeladen hatten, endete jedenfalls mit einem Scheitern. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit steht in den Sternen. CSU und Freie Wähler hätten keine Bereitschaft gezeigt, über eine „Verfassungsänderung Plus“ zu reden, sagte die Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Schulze nach dem rund einstündigem Gespräch. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) zeigte sich wiederum von Rot und Grün enttäuscht. „Eine vertane Chance“, sagte er. „Klimaschutz als Staatsziel hätte für den Staat und all seine nachgelagerten Behörden bindende Wirkung.“ CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer bemühte das Prinzip Hoffnung. „Wir hoffen nach wie vor darauf, dass SPD und Grüne von ihrer Blockadehaltung abweichen.“

Zur „Klimaverbesserung“ zwischen Regierung und Opposition trägt allerdings nicht bei, dass zuvor im Landtag zwei Dringlichkeitsanträge von SPD und Grünen zum Klimaschutz keine Mehrheit gefunden hatten. Die Papiere waren gespickt mit konkreten Umweltforderungen: Der ÖPNV-Anteil soll bis 2030 auf deutlich über 30 Prozent erhöht und in einem ersten Schritt für Azubis, Schüler und Rentner kostenfrei gestellt werden. Zudem müsse geprüft werden, wie der ÖPNV „perspektivisch“ für alle Bürger gratis angeboten werden könne. Der Zubau von Windkraft soll wieder forciert werden. Kommunen mit über 5000 Einwohner sollen auf Klimaschutzkonzepte verpflichtet werden, Kommunen mit über 10 000 Einwohner auf Wärmekonzepte. Ganz Bayern soll bis 2050 klimaneutral werden, sämtliche Bereiche der öffentlichen Hand bereits bis 2040.

CSU, Freie Wähler und FDP auf der einen Seite sowie Grüne und SPD auf der anderen Seite schoben sich am Donnerstag wechselweise den Schwarzen Peter zu, wer denn nun der wahre Bremser ist. FDP-Fraktionschef Martin Hagen nannte es einen „Treppenwitz“, sollten ausgerechnet SPD und Grüne gemeinsam mit der AfD den Klimaschutz als wichtiges Verfassungsziel verhindern. Die AfD ist in diesem Trio allerdings ein Sonderfall. Die Fraktion bestreitet, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt – also habe Klimaschutz auch nichts in der bayerischen Verfassung zu suchen. „Dem Antrag liegt eine absurde Annahme zu Grunde. Deshalb lehnen wir den Schmarrn ab“, formulierte es der niederbayerische AfD-Abgeordnete Ralf Stadler am Donnerstag in einer Plenarrede. Das der CO2-Ausstoß für die Erderwärmung verantwortlich ist, sei wissenschaftlich nicht belegbar. Die Reaktionen aus allen anderen fünf Parteien reichten von Heiterkeit und Stirnrunzeln bis zu Fassungslosigkeit. Der Oberpfälzer AfD-Abgeordnete Roland Magerl pflichtete Stadler bei, nannte frühere Eiszeiten als Beweis für den natürlichen Klimawandel, den es schon immer gegeben habe. Er zeigte sich nichtsdestotrotz offen für konkrete Umweltschutzmaßnahmen. Ein sehr weitgehendes Plastikverbot, das nicht nur Strohhalme und Plastikgeschirr umfasst, bekämen von ihm ein Ja.

