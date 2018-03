Parteien CSU und SPD formieren sich In Niederbayern wurden die Frontleute fürs Wahljahr gekürt. In der Region schwelt noch immer Ärger über die Asylpolitik.

Von Christine Schröpf, MZ

Die niederbayerischen CSU-Spitzenkandidaten im Wahljahr 2018: Bernd Sibler (r.) soll seine Partei in die Landtagswahl führen, Olaf Heinrich (l.) übernimmt den gleichen Part bei der Bezirkstagswahl. Ein gutes Team, sagt CSU-Bezirksvorsitzender Andreas Scheuer. Foto: Schröpf

Die niederbayerische SPD setzt auf zwei Spitzenkandidatinnen: Ruth Müller (l.) führt die Landtagsliste an, Rita Röhrl (r.) die Bezirkstagsliste. Zur Wahlkreiskonferenz war auch Landesvorsitzende Natascha Kohnen gekommen. Foto: dpa

Deggendorf.24 Stunden vor dem Verkünden des GroKo-Entscheids in Berlin versammelten sich am Samstag in Niederbayern CSU und SPD bei Wahlkreiskonferenzen, um wichtige Weichen für das bayerische Wahljahr zu stellen. Denn im Freistaat bleibt man auf jeden Fall harte Konkurrenz, mit unterschiedlichen Startbedingungen. Die CSU rangiert in aktuellen Umfragen bei 42 Prozent, die SPD bei 14. Gemeinsam ist beiden Parteien, dass man speziell in Niederbayern bei der Bundestagswahl im Herbst stark verloren hatte – unter anderem an die AfD. Vor diesem Hintergrund wählten beide Parteien ihr Spitzenpersonal auf den Listen für die Landtags- und Bezirkstagswahl. CSU wie SPD standen dabei vor der Aufgabe, zugkräftige Landtagsabgeordnete ersetzen zu müssen, die am 14. Oktober nicht mehr antreten werden. Bei der CSU sind es Landwirtschaftsminister Helmut Brunner, der frühere CSU-Chef Erwin Huber und die Abgeordnete Reserl Sem, bei der SPD die frühere Bezirksvorsitzende Johanna Werner-Muggendorfer und Bernhard Roos.

CSU setzt auf Sibler und Heinrich

Bei der CSU verströmte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer – zugleich Parteichef in Niederbayern – dennoch Optimismus. „Jede Besetzung hat seine Zeit.“ Jede neue Besetzung verdiene aber auch ihre Chance. Als Spitzenkandidat auf der Liste für die Landtagswahl wurde Kultusstaatssekretär Bernd Sibler nominiert, auf der Bezirkstagsliste der amtierende Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich. „Ein starkes Team“, sagte Scheuer.

Zur interessantesten Personalie schwieg er aber eisern, sie war bei der CSU-Wahlkreiskonferenz aber Tuschelthema: Scheuer wird als Bundesverkehrsminister im neuen Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel gehandelt. CSU-Chef Horst Seehofer will die Namen der CSU-Ministerriege am Montag bei einer CSU-Vorstandssitzung offiziell verkünden. Kommt es wie erwartet, ist die niederbayerische CSU stark positioniert: Mit Manfred Weber, dem Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, besetzt man eine weitere Schlüsselposition. Mit dem Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter stellt man den Präsidenten des bayerischen Landkreistages.

Bei der bevorstehenden Regierungsbildung des künftigen Ministerpräsidenten Markus Söder will man sich ebenfalls gut repräsentiert sehen – bisher stellt man einen Minister und einen Staatssekretär. Scheuer erhob keine konkreten Forderungen, setzte nur ein Signal. Die CSU Niederbayern sei mit rund 19 000 Mitgliedern der drittstärkste Bezirksverband. Er sei „sehr sehr ruhig, was unsere Bedeutung betrifft“, sagte er.

Skepsis gegenüber Zuwanderung

Sibler hatte in seiner Bewerbungsrede darauf verwiesen, wie sehr die Asylpolitik noch immer die Region bewegt. Eine repräsentative Umfrage der CSU-Landtagsfraktion hatte im Januar ergeben, dass die Niederbayern unkontrollierten Zuzug von Ausländern besonders kritisch sehen: Bayernweit nannten 66 Prozent dies als große Gefahr, in Niederbayern waren es 79 Prozent. Eine klare Begrenzung der Zuwanderung wünschten sich bayernweit 75 Prozent, in Niederbayern waren es 88 Prozent. Für eine Ausweitung des Familiennachzug auf Flüchtlinge mit vorübergehenden Schutzstatus waren bayernweit 41 Prozent der Befragten offen, in Niederbayern nur 29 Prozent. Verluste für die CSU bei der Bundestagswahl sieht Sibler in diesem Zusammenhang als Denkzettel, nicht aber als Zeichen verfestigter Strukturen rechts von der CSU.

Top 5 auf den Bezirkslisten CSU Die CSU Niederbayern setzt auf ihrer Landtagsliste auf Bernd Sibler. Unter den ersten Fünf folgen: Harald Haase, Hans Ritt, Petra Högl und Stefan Meyer. Die Bezirkstagsliste wird von Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich angeführt, Auf weiteren Plätzen: Landkreistagspräsident Christian Bernreiter, Landrat Franz Meyer, Elisabeth Zettner und Andreas Aichinger.

SPD Die SPD Niederbayern setzt bei ihrer Landtagsliste auf Ruth Müller als Spitzenkandidatin, gefolgt von Bernd Vilsmeier, Bettina Blöhm, Christian Flisek und Sabine Mayerhofer. Die Rangfolge auf der Bezirkstagsliste wird ebenfalls von einer Frau angeführt: Auf Rita Röhrl folgen Andreas Winterer, Johanna Werner-Muggendorfer, Benjamin Lettl und Katja Reitmaier.

Die Messlatte für Sibler ist das Landtagswahlergebnis 2013. Damals hatte die CSU in Niederbayern 50,4 Prozent geholt und lag damit knapp drei Prozent über dem Landesschnitt. Bei der SPD waren die Vorzeichen umgekehrt. Bayernweit erzielte die Partei 20,6 Prozent, in Niederbayern nur 14. Vor fünf Jahren konnte die SPD drei Listenkandidaten ins Maximilianeum entsenden, darunter die Landshuter Landtagsabgeordnete Ruth Müller, die bei der Wahlkreiskonferenz am Samstag in Straubing nun zur Spitzenkandidatin gewählt wurde. Auf der Bezirkstagsliste setzte sich Rita Röhrl aus Regen durch.

„Mein Anspruch ist: Zu den Leuten rausgehen. Schauen, was sie brauchen – und dann in der politischen Arbeit umsetzen.“ Die niederbayerische SPD-Landtagsspitzenkandidatin Ruth Müller



Sie werde im Wahlkampf ein klares Bekenntnis zur Demokratie und den Grundwerten ablegen, sagte Müller, aber auch die Sorgen und Nöte ernstnehmen. „Mein Anspruch ist: Zu den Leuten rausgehen. Schauen, was sie brauchen – und dann in der politischen Arbeit umsetzen.“ Für Müller zählt dazu zum Beispiel der Einsatz für bezahlbaren Wohnraum und gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land.

Die weitere Listenreihung gab tiefere Einblick in das Innenleben der Partei. Der frühere Bundestagsabgeordnete Christian Flisek, der im Herbst den Wiedereinzug ins Parlament verpasste und danach vom Bezirksvorsitz zurückgetreten war, erhielt nur Platz 4. Er ist laut Parteikreisen internem Gegenwind ausgesetzt, weil er sich im Kampf um die Direktkandidatur in Passau-Ost gegen den Landtagsabgeordneten Roos durchgesetzt hatte.

Die Wahlkreiskonferenz besiegelte den Abschied für Kandidaten, die nicht mehr im Rennen sind. Johanna Werner-Muggendorfer aus dem Landkreis Kelheim hatte selbst einen Schlussstrich gezogen. „Aus ist und gar ist –aber schon ein bissl schad‘, dass es wahr ist“, ließ sie Wehmut anklingen. Für sie sei es aber jetzt der richtige Zeitpunkt, sagte die 67-Jährige. Ihr politisches Engagement geht allerdings auch nach der Landtagswahl im Herbst weiter. In ihrer Heimatstadt eröffnet sie gerade mit der Arbeiterwohlfahrt einen Second-Hand-Laden für Menschen mit kleinem Geldbeutel.

Die CSU Oberpfalz will über ihre Liste für Landtag und Bezirkstag am 28. April abstimmen. Gesucht: ein neuer Spitzenkandidat. Sozialministerin Emilia Müller, die bisher auf Platz 1 rangierte, hat kürzlich ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt.

