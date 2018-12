Zukunft CSU und SPD geraten unter Druck Zäsur in Bayerns Politik: Schwarz-Orange löst CSU pur ab, im Landtag gibt es nun sechs Parteien – und große Aufgaben warten.

Von Christoph Trost und Marco Hadem

Merken

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder, Bundesinnenminister Horst Seehofer und Manfred Weber (alle CSU), Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP, v.l.): Die Parteien müssen sich nach der Landtagswahl zum Teil völlig neu sortieren – insbesondere die CSU. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Zwei Ministerpräsidenten-Wahlen in einem Jahr – das wird es 2019 in Bayern nicht mehr geben. Dafür will und muss sich Regierungschef Markus Söder im neuen Jahr gleich zweimal zum CSU-Chef wählen lassen: einmal vorzeitig im Januar, und dann ganz regulär auf dem nächsten großen CSU-Parteitag im Herbst. Doch nicht nur für die CSU wird das Jahr 2019 wieder ein spannendes Jahr werden, sondern auch für alle anderen Parteien, die neue schwarz-orange Staatsregierung und den Bayerischen Landtag. Und dann naht ja auch noch die Europawahl Ende Mai.

Die Parteien müssen sich nach der Landtagswahl zum Teil völlig neu sortieren. Insbesondere die CSU, die am 14. Oktober ihre absolute Mehrheit verlor, steht vor einer neuen Ära: Parteichef Horst Seehofer tritt mehr oder weniger freiwillig nach gut zehn Jahren ab, bleibt aber als Bundesinnenminister weiter im Geschäft. Am 19. Januar soll Söder Seehofer als CSU-Chef beerben – ein Gegenkandidat ist nicht in Sicht. Der Franke muss dann nicht nur in Bayern regieren und die CSU reformieren. Als Protagonist im schwarz-roten Koalitionsausschuss muss er auch in Berlin mitmischen, wo sich die CSU in der sich neu sortierenden Union ebenfalls neu behaupten muss.

Die Bayern-SPD sortiert sich nach ihrer historischen Wahlpleite ebenfalls neu. Anders als bei der CSU ist hier aber noch offen, wohin das personell führt. Denn Landeschefin Natascha Kohnen will trotz des Debakels weitermachen und sich auf einem vorgezogenen Parteitag Ende Januar zur Wiederwahl stellen.

SPD muss zu Kräften kommen

Bislang schaut es so aus, als könnte es für Kohnen gut gehen, schon alleine, weil niemand sonst den Chefposten im Scherbenhaufen SPD übernehmen will. Klar ist: Die SPD muss alle Hebel in Bewegung setzen, um irgendwie wieder zu Kräften zu kommen. Doch auch alle anderen Parteien haben großes Interesse daran, in der Wählergunst weiter zuzulegen. Etwa die Grünen, die bei der Wahl ja zweitstärkste Kraft wurden. Hier stellt sich die Frage: Geht ihr Höhenflug weiter?

Die Zeit für alle politischen Neuordnungen drängt. Schon am 26. Mai steht die Europawahl an. Die CSU setzt auf ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber, der zugleich auch die europäischen Konservativen insgesamt anführt und auf den EU-Kommissionsvorsitz hofft. Nach den vielen Erfolgen der AfD und der wachsenden europakritischen Stimmung wird die Wahl aber ein Lackmustest für alle Parteien. Mit Blick auf den März 2020 ist die Europawahl aber nicht nur ein wichtiger Stimmungstest für alle Parteien, sondern auch ein Fingerzeig für die Kommunalwahlen. Je nach Ausgang der Europawahl schließen einige auch einen vorzeitigen Bruch der großen Koalition im Bund nicht aus. Das Beben hätte definitiv spürbare Folgen bis tief in die Landespolitik hinein.

Eine geräuschlose Regierung

Auch der Haushalt spielt schon bald eine Rolle. Seit vergangenem November regiert die schwarz-orange Koalition aus CSU und Freien Wählern – noch relativ geräuschlos. Die erste große Bewährungsprobe kommt aber schon im Januar, also noch vor Erreichen der 100-Tage-Frist, die neuen Regierungen meist zugestanden wird: Auf einer Klausur in St. Quirin am Tegernsee sollen die Eckpunkte des nächsten Doppelhaushalts 2019/20 festgezurrt werden. Und das dürfte kein leichtes Unterfangen werden. Zum einen wurde die Zielmarke zur Begrenzung des Haushaltswachstums schon in den vergangenen Jahren verfehlt. Zum zweiten wachsen bei den Steuereinnahmen die Bäume nicht mehr so in den Himmel. Und zum dritten haben CSU und Freie Wähler den Bayern viele schöne Dinge versprochen, die zum Teil viel Geld kosten. Das könnten lebhafte Etat-Gespräche werden – denn über allem steht der konsequente Schuldenabbau.

Die schwarz-orangenen Projekte Familiengeld und Landespflegegeld sind schon längst auf den Weg gebracht, jetzt folgt das nächste große und teure Familienprojekt: Von April an will die Staatsregierung Familien mit kleinen Kindern zusätzlich finanziell entlasten. Kindergartenbesuche sollen künftig durchgängig mit 100 Euro pro Monat und Kind bezuschusst werden, ab 2020 dann auch die Krippenbesuche. Bislang gab und gibt es diesen Zuschuss nur fürs dritte Kindergartenjahr. Kostenpunkt: 290 Millionen Euro pro Jahr. Und auch alle anderen Projekte, Pläne und Versprechen aus dem schwarz-orangen Koalitionsvertrag warten auf ihre Umsetzung. Darunter etwa viele neue Polizei- und Lehrerstellen, die auch im nächsten Doppelhaushalt finanziert werden müssen.

Diskussionen mit der AfD

Sechs Parteien sitzen nun im bayerischen Landtag, darunter erstmals auch die AfD. Das alles macht die Arbeit dort nicht einfacher. Abzuwarten bleibt insbesondere, wie die AfD weiter auftreten wird und wie die anderen Fraktionen darauf regieren. Die Debatte über Söders erste Regierungserklärung zeigte kürzlich ja schon, dass die AfD vor Provokationen nicht zurückschreckt – und dass die anderen Parteien nicht gewillt sind, der AfD etwas durchgehen zu lassen.

Bei den Wahlen der Landtagsvizepräsidenten und der Mitglieder des sogenannten Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) fiel die AfD bislang durch – auch weil drei AfD-Abgeordnete vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Unternimmt sie nun jeweils einen neuen Anlauf und wann? Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner hat jedenfalls schon eine Klage angedroht, sollte die AfD am Ende nicht ins PKG gewählt werden.

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!