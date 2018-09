Umfrage CSU und SPD sacken weiter ab 35 Prozent für die CSU, 11 Prozent für die SPD sind historisch niedrige Werte im Bayerntrend. Die Grünen bleiben im Hoch.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Wer überzeugt? Am besten entwickeln sich zurzeit die Umfragewerte der Grünen. Dagegen sind SPD (links) und CSU (rechts) weit von ihren Zielen entfernt. Foto: Matthias Balk/SPD/Grüne/CSU/dpa

München.CSU und SPD verlieren in der Wählergunst immer weiter an Boden. Wenn in Bayern am kommenden Sonntag Wahlen wären, kämen die beiden Parteien lediglich auf 35 beziehungsweise elf Prozent. Die Grünen würden zweitstärkste Partei mit 17 Prozent. Dies ergibt eine repräsentative Meinungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des BR-Politmagazins „Kontrovers“. Wie der Bayerische Rundfunk am Mittwoch weiter vermeldete, erreichten die Freien Wähler und die AfD jeweils elf Prozent. FDP und Linke würden mit jeweils fünf Prozentpunkten knapp ins Maximilianeum einziehen.

Gewaltiges Minus seit 2013



Für CSU und SPD stellen die Umfrageergebnisse historische Tiefstände dar. Die CSU verlor gegenüber dem vorausgegangenen Bayerntrend drei Prozentpunkte. Bei der Landtagswahl 2013 erreichte sie 47,7 Prozent. Ebenso niederschmetternd wie für die CSU sind die Ergebnisse für die SPD. Sie gibt gegenüber Juli weitere zwei Prozentpunkte ab und reiht sich mit aktuell elf Prozent auf Höhe von AfD und Freien Wählern ein. Bei der Landtagswahl 2013 stimmten noch 20,6 Prozent der Wähler für die SPD.

Verbessert haben sich gegenüber Juli hingegen die Grünen – um einen Punkt auf 17 Prozent. Um zwei Punkte legten die Freien Wähler zu auf elf Prozent. Dagegen hat die AfD einen Prozentpunkt auf ebenfalls elf Prozent abgegeben. Die FDP bleibt bei fünf Prozent, die Linke hat um einen Punkt dazugewonnen auf fünf Prozent.

Würde am 14. Oktober diese Umfrage Realität werden, stünden die Parteien vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Ein Zweierbündnis wäre nur mit CSU und Grünen möglich.

Schlechtere Noten für Söder

Beim Blick auf die Spitzenpolitiker zeigt sich, dass sowohl die Spitzenkandidaten von CSU als auch SPD schwache Ergebnisse erzielen. Markus Söder wird von 42 Prozent der Befragten als guter Ministerpräsident gesehen. 44 Prozent sehen das jedoch anders. Noch im Mai, kurz nach seinem Amtsantritt, kam er auf 56 Prozent positive Bewertungen. Auch das Ansehen der Staatsregierung hat seit Söders Machtübernahme deutlich gelitten. Waren im Mai noch 70 Prozent zufrieden mit der Regierung, so sind es aktuell nur noch 47 Prozent.

Kohnen ist wenig bekannt

Mit der SPD zeigt sich nur ein Viertel der Befragten zufrieden. Spitzenkandidatin Natascha Kohnen wird nur von 29 Prozent als überzeugend empfunden. Sie ist auch nur wenig bekannt. 44 Prozent der Bayern konnten sich zu ihr kein Bild machen. 2013 kam der damalige SPD-Spitzenkandidat Christian Ude auf eine nahezu flächendeckende Bekanntheit und 65 Prozent Zustimmung zu seiner Arbeit.

Das Thema Wohnen wird wichtiger

Bei den entscheidenden Themen, welche die Wähler für ihre Entscheidung an der Urne im Blick haben, haben sich die Gewichte spürbar verschoben. Der Komplex Flüchtlinge/Zuwanderung/Integration bleibt mit 44 Prozent an der Spitze der genannten Probleme, verliert aber acht Prozent. Deutlich mehr Gewicht hat inzwischen das Thema Wohnen/Mieten mit 22 (plus 5) Prozent. In den Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern gewinnt dieses Thema mit einem Drittel weitaus mehr Bedeutung als auf dem Land. Damit liegt der Wohnungsmarkt erstmals vor der Schul- und Bildungspolitik (19 Prozent).

