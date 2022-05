Europapolitik CSU unterstützt EU-Kandidatenstatus für die Ukraine

Die CSU will nach eigenen Angaben dem Wunsch der Ukraine nach einem EU-Kandidatenstatus entgegenkommen. „Wenn die Ukraine einen EU-Kandidatenstatus wünscht, hat das unsere Unterstützung“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). Ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren könne es indes nicht geben. Solche Prozesse könnten „Jahre oder gar Jahrzehnte dauern“, sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef dem Blatt. Oft seien „grundlegende Strukturveränderungen in einem Land erforderlich“, um zu einer EU-Mitgliedschaft zu kommen“, so Dobrindt weiter.

dpa