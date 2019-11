Parteien CSU-Vorstand diskutiert über Krisenstimmung in der Union Unter dem Eindruck der Krise bei der Schwesterpartei CDU will heute der CSU-Vorstand über die Lage der Union beraten.

Mail an die Redaktion Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

München.Nach der schweren Pleite der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen war in der Partei eine Debatte über die Zukunft von Kanzlerin Angela Merkel und über Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer aufgeflammt. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte jüngst in einem Interview Merkel und der großen Koalition politisches Versagen vorgeworfen. Bisher hat sich die CSU um Parteichef Markus Söder weitgehend aus dem CDU-Machtkampf herausgehalten und für Stabilität geworben.

Weitere Themen der Sitzung sind wichtige Personalentscheidungen. So will Söder Generalsekretär Markus Blume in seinem Amt bestätigen, zudem sollen die Mitglieder des CSU-Präsidiums bestimmt werden. Das Präsidium gilt als engster Führungszirkel der Partei.