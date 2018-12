Parteien

CSU-Vorstand nominiert Söder einstimmig für CSU-Chefposten

Wie erwartet hat der CSU-Vorstand Markus Söder einstimmig als Nachfolger von Horst Seehofer für den Posten des Parteichefs nominiert. Das berichteten am Montag Teilnehmer der nicht öffentlichen Sitzung der Deutschen Presse-Agentur in München. Vor knapp vier Wochen hatte Söder erklärt, sich auf dem Sonderparteitag der CSU am 19. Januar als Parteichef zur Wahl stellen zu wollen. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht, aussichtsreiche Konkurrenten sind ohnehin keine in Sicht.