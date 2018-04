Parteien

CSU wählt Reiß und König zu Vize-Fraktionsvorsitzenden

Der Oberpfälzer Landtagsabgeordnete Tobias Reiß ist neuer parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Landtag und zugleich einer von vier stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. In einer Fraktionssitzung am Mittwoch in München wurde Reiß nahezu einstimmig, mit 84 von 87 Stimmen, zum Nachfolger von Josef Zellmeier gewählt, der inzwischen Baustaatssekretär im neuen Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder ist. Das verlautete am Rande der Sitzung aus Teilnehmerkreisen.