Landespolitik CSU will Personalpool für Pflege- und Medizinberufe

Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Pflege will die CSU im Landtag einen bayernweiten Personalpool für alle pflegerischen und medizinischen Berufe einführen. Dies geht aus einer Resolution der Landtagsfraktion hervor, die am Dienstag in München vorgestellt wurde.

dpa