Parteien CSU will sich inhaltlich neu sortieren Nach dem Absturz bei der Bundestagswahl will sich die CSU rechtzeitig vor der Landtagswahl 2023 inhaltlich neu sortieren.

Mail an die Redaktion Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Eine zentrale Rolle sollen dabei 15 Foren und Kommissionen spielen, zu verschiedensten Themen von Steuern oder Internationales über Klima oder Ländlicher Raum bis hin zu Gesundheit oder Kultur. Diese sollten die inhaltliche Arbeit der CSU „inspirieren“, sagte CSU-Chef Markus Söder am Freitag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Insgesamt 30 Personen würden an dem inhaltlichen Prozess beteiligt.

