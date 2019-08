Bühne CSU will Theater-Intendanten halten Jens Neundorff von Enzberg ist seit 2012 in Regensburg. Weil es Wechselgerüchte gibt, setzt sich jetzt sogar die Politik ein.

Von Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Jens Neundorff von Enzberg, Intendant des Theaters Regensburg. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Ein Theater ist vieles: Dröhnender Kulturmotor, menschelnde Bühne, brodelnde Gerüchteküche. Und neben den Schauspielern ist es stets der Intendant an der Spitze des Theaters, um den das Theaterleben kreist. Das Regensburger Haus, ein Glücksfall als Relikt aus der Vielstaatlichkeit der deutschen Landen des 19. Jahrhunderts, ist nicht das Schlechteste weit und breit. Glück hatten die Regensburger auch mit ihren Intendanten: Marietheres List setzte wunderbare Akzente, ebenso wie Ernö Weil. Auch der Nachfolger setzte markante Fußspuren in der Domstadt: Jens Neundorff von Enzberg hat etwa mit Ella Milch-Sheriffs Oper „Die Banalität der Liebe“ oder Ludger Vollmer „Lola rennt“ Werke in Auftrag gegeben, deren Uraufführung in den großen Feuilletons besprochen wurden. Zudem öffnete Neundorff das Theater, etwa mit Richard Wagner vor der Kulisse des Hafenbeckens.

#### ######### ### ######## ######## ##### #### #### ## #### ####. ### ####### ######## ## ### #### ###-######### ##### ## #####, ##### ####### ########## ## ##########. „### ###### ###, ### ########### ### ############### ### ######## ########## ### ##### ######### ### ####### ######### ########## ####### ###########, ## #### ### ############ ###### ######## ### ####### #### ##### ## ########.“ ######### ### ####### #### #### #### ### ##### #### ######### ## ##########. ###### ##### ## ## ### #########: „##### #### ######### ### ####### ### ## ##### ##### ############### ########, ### ####### ########## ## ### ##### ## ###### ### ## #### ## #########. ## ### ## ########## ### ############, ############ ##############, ############# ### ################ ####### ##########.“

###### ######### ### #### ###-############### ## ### ###############: „## ### #### ################### ########### ### ### ######## ### ###### #########. ##### ### ## ########, ### ####### ########## ## ##### ########### #####- ### ########## ### ######## ### ########### ## ######### ### ### ########### ## ######.“ ######### ### ####### ##### ##### ###### ### ### ######## ### #### #### ### ###### ### ###### #### ##### ##########, #### ### ####### ########## ## ##### ########### #### ### ###### ## ### ###### ###### ###### #####.

### ##### ### #### #########: „### ###### ####### ######### ### #####, ##### ######### ### ####### ### ######### ### ######## ### #### ####### ######## ## ########## ### ### ### ### ############# ############ ## ######.“

### ######### #### #### ############### #####-############## ### ######### #### ########### ######## ######## #####. #### ######: ### ### ####### ##### ##### ### ########## ######### ### ########### ## ######## ##### ######### ###### ##. ##### ### ########## ###### ### ########, ###### #######- ### ###### #### ####-############ ###### ####### #### ############. ######### ### ####### ###### ### ### #### ############# ### ##### ### #### ###-######### ##### ## #########, ### ####### ### ####### ## ###########.

### ######### ###### ######## #### ##### ### ### ######, #### ##### ###### ##### ### ########## ### ######## ############## ######### ###. ######## #####, #### ######## #### #### ### ###### #######.