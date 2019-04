Parteien

CSU will wechselwillige AfDler überprüfen

Zwei Fraktionsaustritte in wenigen Tagen, gegenseitige Vorwürfe, ein Richtungsstreit innerhalb der Partei: Die AfD im Landtag ist in schwierigem Fahrwasser. Der Fraktionsvorsitzende will die Partei wechseln - seine möglichen künftigen Kollegen sind zurückhaltend.