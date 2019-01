Parteien CSU-Ziel: Raus aus dem Umfrage-Tief Bei Klausur in Banz beginnt für CSU die Zukunft ohne Parteichef Seehofer. Es geht um Projekte, die Europawahl und neue Töne.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Kloster Banz ist in der kommenden Woche wieder Schauplatz der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion. Foto: Nicolas Armer/dpa

Wackersdorf.Bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in dieser Woche in Kloster Banz fehlt einer, der in den vergangenen Jahren die Bühne bestimmte: Noch-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Partei steckt in einer Zwischenphase. Am Samstag soll bei einem Sonderparteitag in München Ministerpräsident Markus Söder zum neuen CSU-Chef gekürt werden und der Wechsel an der Spitze dann endgültig vollzogen sein. Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer widerspricht Kritik im Vorfeld, Seehofer sei in Banz gar nicht mehr willkommen gewesen. „Er war eingeladen. Er ist als Mitglied des Vorstands automatisch eingeladen.“ Seehofer habe vergangene Woche aus Termingründen abgesagt. Im Klausur-Programm war mit dem Bundesinnenminister ohnehin kein eigener Punkt vorgesehen. Das Thema Asyl werde dieses Mal nicht speziell behandelt, sagt Kreuzer. Die Positionen der CSU dazu seien im bayerischen Asylplan festgeschrieben. Sie hätten weiter Gültigkeit.

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer



Seehofer und die CSU-Fraktion: Das war immer eine Beziehung mit Höhen und Tiefen. Aus der Banz-Absenz lasse sich aber kein Dissens zu Seehofer konstruieren, sagt Kreuzer. „Ich muss sagen, dass ich mit Seehofer als Ministerpräsident gut zusammengearbeitet habe. Das Land wurde auch unter Seehofer äußerst erfolgreich regiert.“ Kreuzer bestreitet aber nicht, dass der Gleichklang zwischen Fraktion und Söder nun noch größer ist, geschuldet dem Umstand, dass Seehofer 2008 aus der Bundespolitik an die bayerische Regierungsspitze gewechselt sei, Söder dagegen aus der Mitte der Fraktion komme. „Die Beziehung ist deshalb noch enger. Die Zusammenarbeit ist sehr gut.“

Söder hatte sich selbst und der CSU zuletzt in der Asylpolitik in Wortwahl und Stil einen neuen Ton verordnet – ein Teil der konservativen Wähler hatte sich im Landtagswahlkampf an scharfen Äußerungen gestört. Das CSU-Spitzenteam aus Söder, Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war mit Formulierungen wie „Asyltourismus“ und „Anti-Abschiebe-Industrie“ und Sätzen über 69 abgeschobene Afghanen angeeckt. CSU-Fraktionschef Kreuzer, der in der Asylpolitik als Hardliner gilt, sieht bei sich selbst aber keinen Korrekturbedarf. „Ich bin klar und deutlich in der Sache, aber verbindlich im Ton. Ich muss meine Sprache nicht ändern. In keinem einzigen Satz.“

Die CSU will sich in Banz für die kommende Legislatur neu sortieren: Die Zahl der Landtagsabgeordneten ist durch die verlustreiche Landtagswahl im Herbst von 101 auf 85 geschrumpft. Durch das Regierungsbündnis mit den Freien Wählern gingen Ämter verloren. Der 60-Seiten-Koalitionspakt engt Handlungsspielräume ein. Kreuzer will trotzdem zusätzliche Akzente setzen: Bei der Entbürokratisierung Bayerns und beim Umweltschutz. „Es war unser Versprechen nach der Wahl, dass wir etwas verändern.“ Söder hat bekanntlich angekündigt, dass Bayern grüner werden kann – und das auch ohne die Grünen.

Thomas Kreuzer



Im Mittelpunkt der Klausur steht zudem die Europawahl. Die Fraktion will eine Europa-Resolution verabschieden und erwartet als Gast den CSU-Vize Manfred Weber. Der europäische Spitzenkandidat der konservativen Parteienfamilie EVP soll im Mai die CSU-Wahlniederlage 2018 wieder wettmachen. In aktuellen Umfragen liegt die Partei allerdings bei nur mehr 35 Prozent. Kreuzer rät zur Gelassenheit. „Die Zeit seit der Landtagswahl ist zu kurz. Es war nicht zu erwarten, dass die Menschen sich so schnell umorientieren. Sie wollen jetzt erst einmal sehen: Was bringt die CSU und die neue bayerische Regierung für die Zukunft.“

Die Stimmung werde sich bis bis zum Frühjahr drehen. Die CSU bezeichnet er trotz Umfragetief als einzig verbliebene Volkspartei in Europa. „Wer hat denn noch Ergebnisse in dieser Größenordnung?“ Volksparteien würden für den Zusammenhalt in der Gesellschaft weiter dringend gebraucht. „Sonst bleiben nur noch Klientelparteien am rechten und linken Rand, die alles blockieren können. Das bedeutet Stillstand. Das sieht man jetzt schon in vielen Ländern.“

Soeben an Fraktionsspitze bestätigt

Kreuzer ist seit 2013 CSU-Fraktionschef. Erst kürzlich war er mit 97,5 Prozent für weitere zweieinhalb Jahre im Amt bestätigt worden. Er hatte nur zwei Gegenstimmen kassiert. Der 59-Jährige wird 2021 zur Hälfte der Legislatur mit einiger Wahrscheinlichkeit ein weiteres Mal antreten – auch wenn er sich öffentlich nicht abschließend äußert. „Ich habe das vor, entscheide es aber erst in zwei Jahren“, sagt er – betont bei der Gelegenheit: Die CSU habe „noch nie einen Fraktionsvorsitzenden in der Legislatur gewechselt“.

