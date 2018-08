Handel

CTS Eventim: Gutes Geschäft mit Konzerten und Tourneen

Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist im ersten Halbjahr dank eines boomenden Geschäfts mit großen Konzerten und Tourneen sowie Übernahmen kräftig gewachsen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast ein Viertel auf 606,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,5 Prozent auf 94,1 Millionen Euro zu. Die Ziele für das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen.