Dienstleistungen CTS Eventim legt dank Konzertbooms deutlich zu Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim hat 2018 vom boomenden Kartenabsatz und gut laufenden Konzertgeschäft profitiert.

Konzertkarten des Veranstalters Eventim. Foto: Britta Pedersen/Archiv

München.Umsatz und operatives Ergebnis legten zweistellig zu, wie das Unternehmen bei der Bekanntgabe von Eckdaten am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz sei um ein Fünftel auf 1,24 Milliarden Euro geklettert, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 13 Prozent auf 231 Millionen Euro. Im laufenden Jahr peilt das Ende 2018 vom MDax in den SDax abgestiegene Unternehmen weitere Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis an. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet, wie CTS Eventim weiter mitteilte. Zur Gruppe gehören den Angaben zufolge unter anderen Veranstalter von Konzerten sowie Festivals wie „Rock am Ring“. Zudem betreibe das Unternehmen mit 3 141 Mitarbeitern in 21 Ländern (2018) Konzertbühnen wie die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London.