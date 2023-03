Ermittlungen Cyber-Attacke auf den Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland ist am Wochenende Ziel einer Cyberattacke geworden. Darauf seien die Systeme überprüft, heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Bessenbach bei Aschaffenburg mit. An bestimmten Standorten sei die Produktion unterbrochen, was sich nach heutigem Stand sieben bis vierzehn Tage hinziehen könnte.

dpa