Jahreswechsel Cybercrime: Experten sehen Sicherheitslücken bei Unternehmen Die Spezialisten bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) sehen viele Unternehmen nicht ausreichend gewappnet gegen Angriffe auf deren Computersysteme. „Es ist schon interessant zu sehen, welchen Stellenwert IT-Sicherheit heutzutage in Unternehmen in vielen Fällen noch hat“, sagte der ZCB-Sprecher und Staatsanwalt Thomas Goger. „Da schlägt man manchmal schon die Hände über dem Kopf zusammen.“ Teilweise investierten Verantwortliche aus Kostengründen nicht genügend Geld in Cybersecurity, in anderen Fällen sei es schlicht Unwissenheit, erklärte auch Thomas Janovsky, Bamberger Generalstaatsanwalt und Leiter der Zentralstelle.

Mail an die Redaktion Ein Schloss wird vor ein @-Zeichen auf einem Monitor gehalten. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

Bamberg.Um Unternehmen und Verbände zu sensibilisieren, halten die Experten der ZCB immer wieder Vorträge zu dem Thema. Die Botschaft: „Ich kann einen Angriff nicht verhindern, ich kann mich nur schützen und das Risiko minimieren“, sagte Janovsky.

Die ZCB ist an die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angeschlossen. Sie bearbeitet bayernweit Verfahren der Kriminalität im Internet. So ermittelt sie etwa in Fällen von falschen Online-Shops oder Handel mit Waffen oder Kinderpornografie über das Darknet, einen anonymen Teil des Internets. Zudem soll sie Angriffe auf Unternehmen, Behörden und zentrale Infrastruktur bekämpfen.