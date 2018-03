Literatur Da Schtruwlbeda hod wos vor Der Regensburger Autor Klaus Schwarzfischer holt den Kinderbuchklassiker ins Bairische. Das amüsiert nicht nur die Kleinen.

von Marion Lanzl

Da Schtruwlbeda beantwortet mit einer Prise bairischen Humors alle großen Fragen des Lebens.

Regensburg.Das hätte sich Doktor Hoffmann wohl nicht gedacht, als er, mit erhobenem Zeigefinger, die Verfehlungen der Kinder anprangerte, dass er noch im 21. Jahrhundert, also rund 200 Jahre nach der Urfassung, neu aufgelegt wird und das auch noch in Mundart. Klaus Schwarzfischer konnte den gar grausamen Bildern nicht widerstehen und hat ihnen bairischen Atem und Humor eingehaucht.

1844 schrieb und zeichnete der Frankfurter Kinder- und Nervenarzt Heinrich Hoffmann den „Struwwelpeter“ als Geschenk für seinen Sohn Carl. Nicht ohne erzieherische Hintergedanken. Schon bald gehörte „Der Struwwelpeter“ zu den erfolgreichsten deutschen Kinderbüchern. Bis heute steht es in vielen Kinderzimmern.

Eine überfällige Version



„Brauchts des eitz a no?“ Das hat sich selbst der Autor Klaus Schwarzfischer, im Prolog gefragt. Wir meinen ja, die bairische Version war überfällig und ist nicht nur für Kinder von drei bis zehn Jahre amüsant, sondern für alle, die einen bairischen Humor verstehen und aushalten, denn der Schruwlbeda ist keine Übersetzung der Originaltexte, die liegt längst schon auf den Ladentischen (von Hans Göttler). Schwarzfischer liefert eine neue Interpretation der Schauerbilder.

Vielen ist der Schwafi, wie sich der Tausendsassa Schwarzfischer selbst nennt, bekannt von seinem skurril-brutalen Dorfdrama „Der Verein, der Metzger und der Tod“ – das sogar verfilmt wurde und in bayerischen Kinos lief. Die Geschichte war alles andere als kindgerecht. Selbst als Erwachsener brauchte man gute Nerven und einen stabilen Magen bei der Story vom Grunzer, seinem Fußballverein und dem Kettensägenmassaker. Triefend vor Blut und schwarzem Humor und gespickt mit Anspielungen auf das ungeschönte Leben in der bayerischen Pampa. „Witziger weise haben sich viele entlarvt gefühlt, von denen die Geschichte überhaupt nicht handelte.“, erklärt Schwarzfischer amüsiert. Wie kommt also der „Quentin Tarantino der Oberpfalz“, wie ihn die Süddeutsche Zeitung in der Buchrezession damals betitelte, dazu ein Kinderbuch zu schreiben?

Zugegeben, auch das pädagogisch umstrittene Werk aus dem 19, Jahrhundert ist zuweilen recht grausam. Stürzen doch Kinder in den Fluss und werden von Monsterscheren verstümmelt. „Die unbarmherzigen Zeichnungen im Frankfurter Original hatten es mir einfach angetan! Daumen ab, Kind verbrannt“, erklärt Schwarzfischer lakonisch, „ich konnte einfach nicht widerstehen!“ Daher hat er diese „Grausamkeit“ auch übernommen und nicht durch neue Illustrationen verharmlost. Die Patina des Alters lässt die Bilder aber heute ganz anders erscheinen und der neue Text stellt sie ohnehin in anderen Kontext. „Es ging mir nicht um den moralischen Zeigefinger wie in der Originalausgabe. Ich wollte die Geschichten einfach ins hier und heute und vor allem auch in unsere Mundart holen!“, erklärt er bescheiden. Mundart wird normalerweise gesprochen, sonst hieße sie ja Schriftart, erklärt er auch in der Einleitung. Das Lesen dieser Mundart ist indes mit all den unterschiedlichen Lautungen für ein- und denselben Buchstaben, nicht so ganz einfach. Da hilft das Internet und so liest der Autor auf seiner Homepage selbst den bairischen Struwwelpeter vor, um alle „Aussprachlichen-Unklarheiten“ zu beseitigen.

Vielleicht liegt Klaus Schwarzfischer auch deshalb die bayrische Sprache so sehr am Herzen, weil er beim Deutschstudium an der Uni Regensburg auch den Mundartguru Professor Ludwig Zehetner in Vorlesungen hatte und dann natürlich wegen seiner Wurzeln in Roding, am Rand des Bayerischen Waldes. „Wer in Roding aufgewachsen ist und jetzt in Regensburg lebt, leidet zwangsläufig unter dialektaler Bewusstseinsspaltung. Da plagen ihn Gewissensbisse, ob es ihm die Familie daheim verzeiht, dass er „moant“ statt „moint“ schreibt, wenn er „meint“ meint. Dann hört er endlich damit auf, von sich in der dritten Person zu sprechen, und schreibt es einfach so, wie er meint, moint, moant.“, erklärt der Autor mit Augenzwinkern das mundartige Dilemma der bayrischen Sprach-Schizophrenie.

Ob da auch sein Hang zu schockierender Brutalität und dramatischen Geschichten herrührt? Eher nicht. „Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Coen Brüder, Tarantino, früher Scorsese. Vielleicht geh ich zu oft ins Kino.“, meint Schwarzfischer. Zwei Genres, ein Autor: „Es ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich die falschen Bücher bei meinen Grundschullesungen dabeihatte!“ Wo war die Feuerwehr, als Paulinchen verbrannte? Muss der Zappelphilipp zum Psychotherapeuten oder wie gut kocht die Mutter vom Suppenkasper? Da Schtruwlbeda beantwortet mit einem Augenzwinkern alle großen Fragen des Lebens.

Klaus Schwarzfischer Der Autor Schwafi alias Klaus Schwarzfischer (geboren 1959 in Roding) ist ein Autor aus Regensburg. 2008 veröffentlichte er seinen Roman „Der Verein der Metzger und der Tod“ 2010 erschien der zweite Roman „Der Kardinalfehler“ die logische Fortsetzung des Debüts und mit noch ein paar Spritzern Blut mehr. Seit Mai 2012 ist die „Randsberg-Trilogie“ mit „VolXfest“ komplett. Die Auflösung der Verstrickungen endet sehr volksnah mit kaputten Maßkrügen, Messerstechereien, sehr blutig und natürlich mit der Erscheinung des mysteriösen Schafes.

Soundtrack zu den Romanen Der Soundtrack zu den Romanen ist im März 2015 von „Schwafi und die Spackos“ auf CD erschienen und unterstreicht mit einer wilden Mischung aus Metal, Country, Punk, Schwulstrock und Volksmusik die Story der Trilogie.

Erstes Kinderbuch Die Zwirke und das Irgendwas – wurde mittlerweile übersetzt in viele Sprachen, darunter Russisch, Rumänisch, Vietnamesisch und natürlich Bayrisch.

Auch der „Hos“ fehlt nicht



Der mahnende Zeigefinger fehlt bei Schwarzfischers Version aber ganz, auch wenn er diesen, in den geschmeidigen Reimen, auf so manche Wunde des menschlichen Alltags und die gut gepflegten Klischees der Gesellschaft legt. Er schreibt dem altbekannten Kinderschreck mit den langen Nägeln auf seinen Sockel: „Greizbirnbamundhollerstaua am Schtruwlbeda konnst ned trauer. Oaner mit so zrupfte Hoa hod bestimmt irgendwos vor. Vielleicht is er a Terrorist oder, dass er Kinder frisst. S Mal zreißt se a jeder iwan Schtruwlbeda.

Ostern ist zweifelsohne die Jahreszeit der Hasen und zumindest die auf dem Feld haben in Bayern Schonzeit bis September. Den Kollegen aus Schokolade wird es wohl früher an den Kragen gehen. Auch im Baierischen Schtruwelbeda will der „Jager“ dem „Hos“ mit der Flinte auf den Pelz rücken. Doch auch in der Neuausgabe muss am Ende der Waidmann die Flucht vor dem bewaffneten Hasen ergreifen und das Hasenkind jubiliert. Die Moral von Schwarzfischers Geschichte: „Vielleicht sollts wenger Gwehre gebn, und wenger Schiasserei im Lebn. S Allerschlimmste is am End – a Flinten en de falschn Hend!“

