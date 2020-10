Anzeige

Kriminalität Dachstuhl in Flammen: Tatverdächtiges Paar gefasst Zwei Tage nach einem Wohnhausbrand in Oberfranken haben Ermittler ein tatverdächtiges Paar festgenommen.

Mail an die Redaktion

Heroldsbach.Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Bewohner das Feuer in der Nacht zum Samstag gelegt haben. Noch am selben Tag wurden der 83-Jährige und seine 58 Jahre alte Ehefrau auf dem Flughafen in Amsterdam mit einem europäischen Haftbefehl festgenommen. Die Ermittlungen dauerten an. Bei dem Feuer in Heroldsbach (Landkreis Forchheim) entstand ein Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro.