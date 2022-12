Brand Dachstuhl in Nürnberg brennt aus: Feuerwehrmann verletzt Ein Dachstuhl in Nürnberg ist vollständig ausgebrannt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht - er verdrehte sich das Bein. Darüber hinaus gab es keine Verletzten. Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag in einem Rückgebäude des mehrgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen und hatte sich schnell auf den Dachstuhl ausgeweitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Die Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht, ebenso Anwohner umliegender Gebäude. Sie wurden aufgrund der Kälte von rund minus acht Grad Celsius in zwei Linienbussen untergebracht. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar, da der Dachstuhl einsturzgefährdet ist. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Was den Brand auslöste, war derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.