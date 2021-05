Anzeige

Brände Dachstuhl von Impfzentrum in Flammen: Impfstoff gerettet Der Dachstuhl eines Corona-Impfzentrums in Oberhaching (Landkreis München) ist am Montag in Flammen aufgegangen.

Oberhaching.Ob es sich um einen technischen Defekt handelte oder der Brand am Montagmorgen absichtlich gelegt wurde, war nach Polizeiangaben unklar. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Der Impfstoff sei der Polizei übergeben worden, teilte das Landratsamt mit. Die Termine im Impfzentrum Oberhaching vom Montag seien abgesagt worden. Die Betroffenen sollen in den nächsten Tagen informiert werden, wann ihr Termin nachgeholt wird. Wahrscheinlich werden die Impfungen von Dienstag an in der Sportschule Oberhaching fortgesetzt.

