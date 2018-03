Museen Dackelmuseum eröffnet in Passau Ein Denkmal für den Dackel: 2000 Exponate gibt es ab Ostermontag im ersten Dackelmuseum Deutschlands zu sehen.

Merken

Mail an die Redaktion Vergoldete Dackelnachbildungen in verschiedenen Größen. Foto: Armin Weigel/Archiv

Passau.Der Dackel bekommt ein Museum: In Passau wird am 2. April das erste Dackelmuseum Deutschlands – vermutlich auch weltweit – eröffnet. Etwa 2000 Dackel-Exponate werden ab Ostermontag in den Räumen unweit des Domes zu sehen sein. Das Gründer-Duo Josef Küblbeck und Oliver Storz setzt dem kurzbeinigen Hund mit der langen Schnauze und dem noch längeren Körper mit dem kleinen Museum ein Denkmal. Besucher erfahren hier Wissenswertes und Kuriositäten rund um den Dachshund: der Dackel als Jagdhund und Familienfreund, als Symbol für bayerische Gemütlichkeit, als Spielzeug, Stofftier, Olympiamaskottchen und Weihnachtsdeko.

Geöffnet ist das Museum ab Ostermontag täglich – außer freitags – von 10 bis 16 Uhr. Für Dackel ist der Eintritt kostenlos - und ein Freigetränk bekommen sie auch.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!