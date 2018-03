Fussball Dämpfer für Aufstiegsaspirant Nürnberg: 1:1 in Dresden

Merken

Mail an die Redaktion Die Nürnberger Spieler jubeln nach dem Tor zum 1:1. Foto: Sebastian Kahnert

Dresden.Der 1. FC Nürnberg hat einen weiteren Dämpfer im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Michael Köllner kam am Samstag bei der SG Dynamo Dresden nur zu einem 1:1 (0:1) und blieb damit im fünften Spiel in Serie sieglos. Vor 30 765 Zuschauern gingen die abstiegsgefährdeten Gastgeber durch Rico Benatelli (44. Minute) in Front, ehe Hanno Behrens (53.) ausglich. Nürnberg hat nur drei Punkte Vorsprung auf Aufsteiger Holstein Kiel, der mit einem Erfolg am Sonntag bei Arminia Bielefeld die Franken von Rang zwei verdrängen könnte. Die Sachsen rangieren nur drei Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz 16.