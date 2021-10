Anzeige

Leute Dänische Königin kommt im November zwei Tage nach München Dänemarks Königin Margrethe II.

Merken

Mail an die Redaktion Dänemarks Königin Margrethe II. trifft an der Ostküste Grönlands ein. Foto: Christian Klindt Soelbeck/Ritzau Scanpix/AP/dpa/Archivbild

München.(81) kommt auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Staatsbesuch nach Deutschland. Dabei wird sie am 12. und 13. November auch München besuchen. Geplant sei ein festlicher Empfang vor der Residenz im Beisein des Bayerischen Ministerpräsidenten, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Donnerstag. Danach werde sie sich ins Gästebuch der Staatsregierung eintragen. Am Abend soll es einen Staatsempfang in der Residenz geben. Das weitere Programm für den zweiten Tag plane die Dänische Botschaft.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-775846/2